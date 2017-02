Analýza Pavla Ryby: Centrální banky teď ovlivní všechno

Nejvýznamnější změnou loňského roku je odlišná politika centrálních bank. Americký FED po rovném roce zvedl sazby o 0,25 procenta a slíbil pokračování. Pokud by opravdu centrální banky v dalších letech začaly měnovou politiku zpřísňovat, ovlivní to trh dluhopisů, akcií, komodit a sekundárně i nemovitostí skrze růst hypotečních sazeb. Roční vývoj na kapitálových trzích shrnuje obchodní ředitel Golden Gate Pavel Ryba.

Centrální banky po celém světě (kromě amerického Fedu) prováděly kvantitativní uvolňování a ve velkém nakupovaly dluhopisy. V důsledku tohoto klesly výnosy na dluhopisech významných ekonomik do záporu. Dluhopisy tak zažily rok, který se vepíše do dějin. Na podzim se obchodovalo téměř 80 % dluhopisů významných ekonomik se záporným výnosem. Světovým rekordmanem se stala díky intervencím ČNB Česká republika. Dluhopisy s dvouletou splatností se obchodovaly téměř s -1 % záporného výnosu. V ČR je tento extrém dán spekulacemi na ukončení intervenčního režimu ČNB.

Akciovým trhům se v roce 2016 dařilo. Na počátku roku sice procházely vyšší volatilitou, kterou odstartoval špatný stav bankovního sektoru v Evropě a klesající akcie evropských bank. V druhé polovině roku, zejména v závěru, si akcie připsaly velmi slušné zisky. Americký index SP500 si připsal 9,5 procenta. Německý DAX index zhodnotil o 6,9 procenta. Českým akciím se ani vloni příliš nedařilo a index PX50 oslabil o -3,6 procenta.

Obiloviny a kakao radost nedělaly, zlato ano

Komoditám se v roce 2016 dařilo, nejvíce ropě a průmyslovým a drahým kovům. Jediná skupina komodit, která v roce 2016 utrpěla ztrátu, byly obiloviny a kakao. Zlato meziročně zhodnotilo v dolarech o 8,5 procenta. Ještě více se dařilo stříbru, které připsalo meziročně slušných 14,4 procenta. V korunách byl výnos pro české investory ještě vyšší, protože zejména v druhé polovině roku prudce posiloval dolar. Korunový výnos ve zlatě činí meziročně 12,6 procenta a ve stříbře 18,5 procenta.

Fed chce letos zvýšit sazby 3krát, celkem o 0,75 procenta. Stejná očekávání mají poprvé i trhy. Zejména v kurzu dolaru je tak utahování měnové politiky již započteno. Vůči japonskému jenu meziročně posílil dolar o úctyhodných 15,4 procenta. Historicky se dolar dostal na 16letá maxima. Právě kurz dolaru a jenu je zásadní pro vývoj cen akcií i drahých kovů. Trhy mohou významně ovlivnit tyto události a rizika.

Silný dolar, který může začít oslabovat

Jsem přesvědčen, že severoamerická měna dosáhla nebo nejdéle v první polovině roku dosáhne svého maxima a poté bude oslabovat. Za zmínku rovněž stojí, že dolar dosáhl významného cenového vrcholu a z hlediska dlouhých dolarových cyklů jej čeká postupný pád a významné oslabování. Na vině je velmi uvolněná fiskální politika, kterou republikáni podporují a prudký růst výdajů americké vlády a celkového zadlužení USA.

Dluhopisy, rostoucí sazby či inflace mohou způsobit splasknutí dluhopisové bubliny. Dluhopisy dosáhly v roce 2016 historických maxim, co se týče ceny a historicky nejnižších výnosů. Reálně tak investorům přinesou v dalším období pouze ztráty. Trh dluhopisů a změna 35letého trendu, kdy od roku 1981 výnosy pouze klesaly a dluhopisy zhodnocovaly, může být jednou z nejvýznamnějších změn a rizik, kterým budeme v nejbližších letech čelit.

Pokud v roce 2017 bude dále zrychlovat inflace, můžeme počítat se zvyšováním sazeb. Otázkou pro vývoj cen aktiv nebude pouze nominální výše sazeb, ale jejich reálná výše. Pokud by inflace rostla významně rychleji než sazby, z tohoto scénáře by těžila spíše reálná aktiva typu zlata či stříbra, než kurz dolaru.

Od roku 2009 se svět potýká spíše s deflačními tlaky, než těmi inflačními. Ke konci roku 2016 a na začátku roku 2017 to však vypadá, že dochází k obratu. Lednová čísla o statistikách inflace ze světa tuto hypotézu potvrdila. Byla by to změna možná s nejdalekosáhlejšími dopady do cen investičních aktiv. Pokud v dalších letech poroste inflace rychleji než úrokové sazby a reálné sazby budou záporné, bude to svědčit zejména drahým kovům.

Zejména jih Evropy a Čína se potýkají s ohromnými dluhy. V roce 2015 splaskla v Číně bublina akciová. Mnohem větším problémem pro finanční trhy je však bublina dluhopisová. Pokud bych si měl vsadit na adepta, který letos provětrá finanční trhy v Evropě a zaměstná ECB nejvíce, bude to nejspíše Itálie a její trh dluhopisů.

Trhy mohou zahýbat také německé a italské volby, navíc příliš stability nelze čekat ani od reakcí na vládnutí Donalda Trumpa v USA. Rostoucí inflace nebo změny sazeb mohou rozhýbat finanční trhy po celém světě. A když se hýbou finanční trhy, dává se často do pohybu celá společnost. Po období nízké volatility a relativního klidu můžeme očekávat spoustu změn ve společnosti i politice.

Jak se budou letos vyvíjet aktiva?

Prostor pro další růst akciových trhů je již minimální. Naopak změna politiky centrálních bank je téměř jistotou, která zajistí změnu trendu na akciích. Při investicích do akcií musíme být velmi opatrní.

Dluhopisová portfolia by mohla navázat na ztráty z konce roku 2016. S rekordně nízkými výnosy na dluhopisovém trhu a rostoucí inflací v roce 2016 přestalo platit, že dluhopisy jsou nejbezpečnější investicí. Musíme se připravit na to, že v budoucnu tomu bude přesně naopak.

V roce 2017 mohou ceny nemovitostí krátkodobě růst, jako dozvuk nízkých hypotečních sazeb. Při investicích do nemovitostí bychom měli být nyní velmi opatrní. Zejména pokud je financujeme dluhem. Měli bychom si uvědomit, že hypoteční splátky se chovají exponenciálně.

Z hlediska predikce budoucího vývoje drahých kovů bude zásadní kurz dolaru a vývoj sazeb v USA a inflace. Zlato patří do portfolia zejména z důvodu diverzifikace. Cena zlata a zejména stříbra je poměrně nízko pod historickými maximy. Poměr cena zlata a akcií, tzn. Dow/Gold je naopak na historicky velmi vysoké hodnotě. Zlato je 17krát levnější, než akciový index Dow Jones. U stříbra je tento poměr dokonce na historických maximech. Trh drahých kovů je aktuálně historicky velmi podhodnocený.