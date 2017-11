Avast se připravuje ke vstupu na londýnskou burzu | E15.cz

Antivirová společnost Avast Software sídlící v Praze se chystá ke vstupu na londýnskou burzu, který by mohl podnik ohodnotit až na čtyři miliardy dolarů (88,5 miliardy korun). Vyplývá to z informací zdrojů agentury Reuters obeznámených se situací.

Majitelé Avastu podle zdrojů najali společnost Rothschild, aby primární emisi akcií (IPO) připravila. O uvedení Avastu na londýnskou burzu by prý mohli usilovat v první polovině příštího roku, pokud to umožní podmínky na trhu. Šlo by o doposud největší technologickou primární emisí akcií v Británii.

Kontrolu nad firmou Avast v roce 2014 získala investiční společnost CVC Capital Partners sídlící v Lucembursku, transakce tehdy celý podnik ohodnotila na miliardu dolarů. Společnost CVC se k informacím zdrojů odmítla vyjádřit, stejně jako firma Rothschild. Avast plánoval IPO již v roce 2012, kvůli podmínkám na trhu však od plánu ustoupil.

Avast celosvětové zaměstnává 1600 lidí, z toho zhruba tisíc v Česku, konkrétně v Praze a v Brně. Pobočky má v 15 zemích včetně USA, Japonska nebo Ruska. Mezi nejvýznamnější trhy společnosti patří USA, Brazílie, Francie, nebo rychle rostoucí Indie.

Avast založili už v roce 1988 čeští výzkumníci Eduard Kučera a Pavel Baudiš. Je jedním z průkopníků v oboru počítačového zabezpečení a v současnosti se firma řadí ke světové špičce. Její antivirové programy chrání přes 400 milionů počítačů a mobilních zařízení ve světě.

Společnost Avast loni zvýšila zisk před zdaněním a odpisy na 353 milionů dolarů (7,8 miliardy korun) ze 188 milionů dolarů v předchozím roce. Za růstem zisku stálo loňské převzetí konkurenční české firmy AVG.