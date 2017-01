Burzu letos potáhnou banky, pražský index ale moc neporoste

Na lepší časy bank si investoři vsadí právě letos, tuzemští i zahraniční analytici tak na sklonku roku neváhali předvídat českým finančním titulům i zisky v řádu desítek procent. Růst celé pražské burzy má být ale o poznání skromnější.

„Tahounem burzy by měly být akcie bankovních titulů, především Monety, kterou považuji za nejzajímavější titul z nabídky pražského parketu pro rok 2017,“ uvádí analytik Cyrrusu Marek Hatlapatka. Podle analytiků J&T Banky by se cena akcií Monety měla do konce listopadu vyhoupnout až na 108 korun, investoři by tak brali kolem třiceti procent, dvanáctiprocentní výnos pak letos věští experti České spořitelny. Růstové předpoklady padají i na adresu dalších finančních titulů.

Zatímco finančníci z JP Morgan Chase vidí akcie rakouské Erste do roka a do dne o sedmnáct procent výše, v případě akcií Komerční banky sázejí bankéři z Wall Street na necelá čtyři procenta. Obdobným údajem o ziskovém potenciálu pak mírní euforii na Erste švýcarská UBS. „Evropský bankovní sektor je podhodnocený a měl by těžit z rostoucích inflačních očekávání. České banky jsou navíc velmi dobře kapitalizované,“ připomíná trumfy sektoru Miroslav Frayer z Komerční banky.

Banky letos vytáhnou pražskou burzu směrem vzhůru, krom nich totiž Praha investorům mnoho nenabídne. „Očekáváme, že pražský index PX v letošním roce vzroste do blízkosti hranice 1000 bodů,“ soudí Petr Bártek z České spořitelny. Při současné sázce na pražský index by tak roční výnos dosáhl necelých čtyř procent. „Letos počítáme s výkonností domácí burzy někde v řádu nízkých jednociferných zisků,“ potvrzuje Hatlapatka a investory odkazuje především na měnově zajištěné investice do zahraničních akcií.

„Čistě dividendové tituly jako Philip Morris, Pegas či po nedávném nárůstu O2 už letos tolik nepotáhnou. U tabákové emise je rizikem také nadcházející zákaz kouření v restauracích,“ připomíná méně nadějné sázky letošního roku Bártek. Pozitivně překvapit podle něho může energetika, hazard či výrobce destilátů. „Ceny elektřiny by se po pěti letech poklesu měly stabilizovat na aktuálních úrovních, což by spolu s rostoucí produkcí mohlo pomoci akciím ČEZ. Díky legalizaci on-line kasin vidíme potenciál ve Fortuně, relativně levné ve srovnání s obdobnými tituly jsou stále akcie likérky Stock Spirits,“ dodává analytik.