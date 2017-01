ČEZ sníží dividendu, investorům ale přinese nadprůměrný výnos

Zatímco pro rok 2015 bylo možné na jedné akcii získat ze zisku dividendu 40 korun, pro loňský rok to bude ale méně. „Podle současné dividendové politiky firmy (60–80 procent upraveného čistého zisku - pozn. red.) by měla být vyplacena dividenda v rozmezí 20–27 korun, to znamená vysoký hrubý dividendový výnos 4,7– 6,4 procenta,“ uvádí analytik J&T Banky Bohumil Trampota. Podle něj ale bude dividenda ještě vyšší: „Očekáváme 35 korun na akcii,“ odhaduje. Hrubá výnosnost by tak dosáhla 8,2 procenta.

Atraktivní investici vidí v energetickém kolosu Jiří Cihlář, akciový analytik Next Finance. Odhaduje také dividendu pod 40 korunami za akcii, varuje před riziky: „Akcie ČEZ jsou citlivé na vývoj cen elektřiny. A cena elektřiny podle nás z dlouhodobého pohledu neporoste,“ uvádí.

Dividendové akcie doporučuje také Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Cyrrus. „Dobré a dostatečně diverzifikované sestavení portfolia dividendových titulů nabízí znatelně lepší výnos než vklady při stravitelné míře rizika,“ uvádí.

Růst úrokových sazeb ale může snížit atraktivitu dividendových akcií. „V současnosti největším rizikem pro dividendové akcie je růst tržních úrokových sazeb. Investoři by tak měli pečlivě sledovat vývoj inflace jak v Evropě, tak i v USA,“ upozorňuje Petr Bártek, vedoucí akciový analytik České spořitelny.