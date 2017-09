Index PX v srpnu vzrostl o 11 procent. Na burze se letos daří především Fortuně a Unipetrolu | E15.cz

České akcie od začátku letošního roku do konce srpna stouply podle indexu PX o 11 procent a překonaly většinu světových burz. Vyplývá to z aktuálních výsledků pražské burzy. Mezi nejziskovější patřily akcie Fortuny a Unipetrolu, které posílily o více než polovinu hodnoty. Naopak akcie ČEZ s Monety mírně oslabily. Loni ztratily akcie podle PX čtyři procenta, předloni jedno procento.

"Pražský parket si od začátku roku polepšil o velmi slušných 11 procent," řekl analytik Komerční banky Miroslav Frayer. Při započítání dividend činil růst téměř 17 procent, doplnil analytik České spořitelny Petr Bártek. Včetně dividend v domácí měně překonal tak podle analytika BH Securities Martina Vlčka výsledek indexu PX řadu známých akciových indexů, mimo jiné americký S&P 500, evropský STOXX 50 či německý DAX.

Pražská burza má v letošním roce našlápnuto na nejlepší výsledek za posledních pět let, upozornil analytik Fio banky David Brzek. Letošní rok lze podle něj prozatím charakterizovat jako vzpouru menších emisí. Výrazný vliv mají snahy o ovládnutí vybraných společností a o silném výsledku u daných akcií nehraje roli ani tak vývoj jejich hospodaření.

Jednoznačně nejlepším titulem se za prvních osm měsíců letošního roku staly podle Frayera akcie sázkařské společnosti Fortuna, které vylétly o více jak 70 procent díky akvizicím rumunských společností a skupiny Hattrick Sports. Bártek růst přisoudil snaze jejího majoritního vlastníka Penty vykoupit minoritní akcionáře Fortuny.

Následovaly akcie Unipetrolu, které letos vydělaly 60 procent zejména díky příznivému vývoji v odvětví. Stupeň vítězů doplňuje mediální společnost CME s růstem o 40 procent, jež těží z rostoucích výdajů na reklamu inzerentů a úspěšného snižování zadlužení.

Naopak akcie Monety a ČEZ se aktuálně obchodují na nižší úrovni než na začátku roku. V případě tuzemské banky jde o ztráty přes sedm procent, energetická skupina přišla o tři procenta. "Připočteme-li však obdrženou dividendu, nenašli bychom na pražském parketu jedinou akcii, která by svým majitelům letos nevydělala," uvedl Frayer. Do konce letošního roku očekává, že by index PX mohl ještě o několik jednotek procent povyrůst a překonat tak hranici 1050 bodů.

Z větších společností si nejlepší zhodnocení připisuje Erste Group, která je s dividendou silnější o 26 procent, uvedl Brzek. Banka těží z dobré ekonomické situace v zemích kde působí, což umožňuje tvořit nízké opravné položky k rizikovým úvěrům. Podporou je rovněž očekávaný postupný růst úrokových sazeb.

Český trh by měl podle Vlčka dodat lepší výsledky než zahraniční trhy i po zbytek roku a zůstává pro něj jedním z nejatraktivnějších akciových trhů na světě. Dynamika růstu v závěru roku nebude již tak výrazná, míní Brzek.

Nepředpokládá, že by index byl schopný vykázat zhodnocení kolem 20 procent, prostor pro vylepšení výkonnosti však stále má. "Struktura tahounů růstu však již může být odlišná a v závěru roku sázíme spíše na tituly, které momentálně vykazují slabší výkonnost," odhadl.