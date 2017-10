Pražská burza má rekord. Dosáhla nejlepšího výsledku za téměř pět let | E15.cz

Pražská burza ve středu vykázala nejlepší výsledek za téměř pět let, když index PX dosáhl 1064,10 bodu. Výše byl naposledy v lednu 2013, a to na zhruba 1066 bodech. Vyplývá to z údajů na webu burzy. Ke středečnímu posílení burze pomohl hlavně růst akcií energetické firmy ČEZ a bankovních emisí.