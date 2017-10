Pražská burza spouští obchodování s akciemi malých a středních firem | E15.cz

Burza cenných papírů Praha (BCPP) otevírá nový trh s názvem Start, který je určen pro rozvíjející se malé a střední české firmy. Těmto podnikům se tak naskýtá možnost získat kapitál přímo od investorů, a to za zjednodušených podmínek odpovídajících jejich možnostem.

Start je určen pro menší české akciové společnosti s celkovou tržní hodnotou nad milion eur (26 milionů korun). "Regulované trhy jsou pro menší firmy prakticky nedostupné. Důvodem je přemíra administrativy vyžadovaná regulací, která ve svém důsledku zvyšuje celkové náklady na vstup na burzu. Odstranění nebo alespoň částečná eliminace těchto bariér byla pro nás zásadní při přípravě trhu Start," dodal Koblic.

Nový trh přivítal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Je to podle něj cesta pro mladé inovativní firmy, jak se dostat ke kapitálu. Za zajímavý nápad, který by díky současnému vysokému přítoku kapitálu do fondů mohl fungovat, jej označil analytik České spořitelny Petr Bártek.

Záležet bude hlavně na schopnosti a ochotě firem podat investorům relevantní informace o vývoji jejich hospodaření. Pro emitenty by to díky vyšší konkurenci mezi investory mohla být cesta, jak dosáhnout vyššího ocenění než při neveřejných transakcích, dodal Bártek.

Start nabízí nové příležitosti především pro zkušené, kapitálově silné investory nejen z řad individuálních investorů, ale i soukromých fondů. V Česku je nyní podle Koblice vysoký objem volného kapitálu v rukou privátního sektoru a zároveň tu chybí alternativní možnosti, jak jej zhodnotit.

"Burza zachytila trend, kdy úroky jsou téměř na nule, na trhu je přetlak likvidity a po ulicích bloumají nešťastní investoři, kterým se nechce za přemrštěné ceny kupovat další byty na pronájem a zároveň jsou již znuděni nabídkou podílových fondů a certifikátů u svých bank či investičních poradců," uvedl ředitel divize Finanční trhy v J&T Bance Daniel Drahotský.

Start se bude formou obchodování lišit od nynějších trhů pražské burzy. Nebude se na něm obchodovat kontinuálně, ale při aukčních dnech, tzv. Start days. Během nich se čtyřikrát ročně potká nabídka emitentů s poptávkou investorů. Součástí aukčních dnů bude prezentace emitentů v místě konání aukce nebo formou videa. Bezprostředně poté bude následovat aukce v burzovním systému Xetra. Minimální obchodované množství, tzv. lot, je stanoven na 0,5 milionu korun.

Burza již v minulosti trh pro malé a střední firmy založila. Jeho fungování bylo postaveno na aktivní spolupráci se členy burzy, kteří měli sloužit jako takzvaní "garanti emisí". Měli provázet emitenty procesem vstupu, podporovat jejich likviditu a dohlížet na plnění informačních povinností.

"Tento koncept se neosvědčil. Množství povinností, které bylo kladeno na členy, se ukázalo z jejich pohledu jako obtížně akceptovatelné," podotkl Koblic. Na trhu Start se plnění informačních povinností přesouvá do rukou emitentů samotných. Ti podle pravidel trhu alespoň jednou ročně zajistí zpracování nezávislé analýzy, která poslouží potenciálním investorům jako vodítko při jejich rozhodování, zda do dané firmy vloží své peníze.

"Přál bych si, aby Start opravdu nastartoval i profesionálnější investiční kulturu. Tím myslím prostředí, kde investoři dostatečně chápou potenciál i rizika investic, prostředí, kde nositelé podnikatelských projektů, investoři i zprostředkovatelé rozlišují mezi dluhovým a akciovým kapitálem," řekl Drahotský.