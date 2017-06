Stát si z ČEPS stahuje miliardy na dividendách | E15.cz

Odběratelé elektřiny pošlou státu v příštích deseti letech přes provozovatele přenosové sítě ČEPS 7,5 miliardy korun. Tolik peněz by měla státní firma odvést na dividendách, upřesňuje místopředseda představenstva firmy Vladislav Kulich.

ČEPS má podle nového podnikatelského plánu vyplácet akcionáři čtyřicet procent čistého zisku. Tento podíl posvětil také Energetický regulační úřad, který o míře ziskovosti správce přenosové soustavy rozhoduje prostřednictvím regulace cen za přenos elektřiny.

V předchozích osmi letech ČEPS odvedl státu necelé dvě miliardy korun. Skok nastal v roce 2015, kdy si stát začal ze státních firem stahovat na dividendách více peněz. Pocítil to tenkrát také provozovatel ropovodů MERO, který zvedl dividendu na téměř trojnásobek na 438 milionů korun.

Po loňském zisku 2,07 miliardy korun letos ČEPS očekává, že se mu podaří vydělat 1,7 miliardy korun. Loni se však firmě povedlo původní plán díky vyšším výnosům a nižším nákladům překonat o 600 milionů korun. „Výnosy by letos měly klesnout z loň- ských devatenácti na sedmnáct miliard korun,“ dodává Kulich.

Za rozvoj sítě a modernizace rozvoden a vedení by měla firma utratit až čtyři miliardy korun. Dokončuje se zprovoznění druhé dvojice ochranných transformátorů na česko-německé hranici. „Teď probíhají provozní zkoušky obou zařízení,“ uvádí člen představenstva Stanislav Votruba.

Největší investicí v příštích letech bude rekonstrukce rozvodny Kočín, do níž je vyveden výkon jaderné elektrárny Temelín. Ta by měla stát přes 3,5 miliardy korun a hotová by měla být v roce 2023.

V Praze firma připravuje výměnu rozvodny na Chodově a stavbu nové rozvodny Praha-Sever za tři miliardy korun, která zlepší bezpečnost dodávek elektřiny do hlavního města. V souvislosti s plánovanou stavbou nového jaderného bloku v Dukovanech firma chystá také úpravu rozvodny Slavětice.

Letošní objem investic bude meziročně nižší, protože se podle Votruby zdržela povolovací řízení některých staveb. Příští rok by se proinvestovaná částka měla vyšplhat na 4,8 miliardy korun. V dlouhodobém plánu ovšem provozovatel přenosové soustavy odhadoval, že by mohl ročně do obnovy a rozvoje sítě nalít až šest miliard korun ročně.