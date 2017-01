Na mořském dně leží diamanty za miliardy dolarů, jejich těžba přestává být utopií

Z pevniny až do moře Většina dnes využívaných ložisek diamantů v jižní Africe vznikla před 80 až 90 miliony let. Během následujících desítek milionů let vodní eroze ložiska rozrušila a voda postupně odplavila k západnímu pobřeží Afriky horninu až do hloubky přes tisíc metrů. S ní vzala i diamanty, jejichž původní množství se odhaduje na tři miliardy karátů. Část zůstala v povodí řeky Orange, část diamantů s narušenou strukturou voda zničila. Do moře se dostaly jen ty nejkvalitnější kameny, které podél pobřeží roznesly mořské vlny.