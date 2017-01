Plyn a ropa byly komoditní terna, vydělaly i 50 procent

"Byl to rok komodit. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo změnit. Komodity šly nahoru v roce 2016 v průměru o 16,3 procenta," řekl ČTK spolumajitel fondu Aleš Michl. Zatímco nejvýnosnějšími komoditami byly plyn a ropa, nejstabilnější byly podle něj surové diamanty a šperky z nich. Diamantům a šperkům by mohly letos svědčit sázky na nového prezidenta USA Donalda Trumpa, že nakopne poptávku v USA.

"Přibývá zákazníků, kteří si pořizují šperky za účelem bezpečného uložení peněz. Stále více lidí totiž vnímá investiční šperky, jako jednu z nejbezpečnějších dlouhodobých forem, kam uložit část svého majetku," uvedl klenotník a majitel ALO diamonds Alojz Ryšavý.

V porovnání s obdobím před pěti lety komodity zůstávají levné, ropa je dole o 47,3 procenta, platina o 36,5 procenta, upozornil Michl. Poptávka se po krizi restartovala, ale dlouhodobé ztráty nedohnala. Objev roku je lithium. "Jsou za tím sázky na to, že budoucnosti je elektrické auto s baterií z lithia," podotkl.

Ropa rostla kvůli dohodě kartelu OPEC o snížení produkce. To mělo za následek nejen růst cen pohonných hmot, ale energií obecně (zemní plyn, silová elektřina apod.), připomněl analytik společnosti Chytrý Honza František Bostl Tento trend růstu cen energií bude podle něj pravděpodobně pokračovat i letos. Důležitým prvkem na komoditním trhu bude Trump, který již hrozí dalším zdražováním ropy podporou amerických těžařů a projektu ropovodu Keystone XL. Investoři by se proto podle něj měli připravit na růst komodit a cen zboží, které bude následovat.

V korunách byl pro investory do zlata a stříbra výnos pro české investory ještě vyšší, protože zejména v druhé polovině roku prudce posiloval americký dolar. Korunový výnos činil 12,6 procenta a ve stříbře 18,5 procenta. Počátkem roku rostla cena zlata a stříbra z důvodů rizik spojených s předluženými evropskými bankami, zejména německé Deutsche Bank. Maxima dosáhly drahé kovy v loňském roce krátce po brexitu. Ke konci roku 2016 ceny drahých kovů klesaly, důvodem bylo plánované zvyšování sazeb v USA a rostoucí dolar, popsal vývoj obchodní ředitel Golden Gate CZ Pavel Ryba.

Typický investor se podle Michla většinou rozhoduje mezi třemi až pěti aktivy jak rozloží majetek. Otázka zní jak nejlépe tyto aktiva nakombinovat aby bylo sníženo riziko. "Diamanty a šperky se hodí k dluhopisům a nemovitostem. Mají malou nebo mírně negativní závislost vůči cenám dluhopisů a nemovitostí. Zlato zase dobře může vyvažovat portfolio při investování do akcií, bitcoinu nebo nemovitostí, protože pohyby cen jsou na sobě takřka nezávislé," vysvětlil Michl.