Poprvé po půl roce vzrostly světové zásoby ropy

Zásoby ropy ve světě se v lednu poprvé po šesti měsících zvýšily, a to o 48 milionů na 3,03 miliardy barelů. Další vývoj bude záviset na tom, jak bude postupovat Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Pokud bude dál omezovat těžbu, trh by mohl být už v polovině letošního roku v deficitu. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Agentura zároveň ponechala beze změny odhad růstu globální poptávky po ropě na letošní rok. Předpokládá, že poptávka vzroste o 1,4 milionu barelů na 98 milionů barelů denně.

"Nárůst lednových zásob ropy v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) nám říká, že možná ještě nějaký čas potrvá, než se začnou zásoby snižovat," uvádí agentura. Pokud by se udržela dosavadní úroveň těžby do června, tedy do konce platnosti dohody zemí OPEC o omezení těžby, výsledkem by byl v prvním pololetí pravděpodobně deficit 500.000 barelů denně, uvedla agentura.

Dohodu o omezení těžby o 1,2 milionu barelů denně OPEC v únoru dodržoval z více než 90 procent, poznamenala agentura Reuters. Země mimo OPEC vytěžily v únoru o 90.000 barelů denně více, především díky Spojeným státům, čímž kompenzovaly výpadek těžby států OPEC.

Pro další vývoj situace na trhu s ropou je podle agentury zásadní, jak se vzájemně vybalancuje nárůst těžby ropy v USA a loajalita zemí mimo OPEC s dohodou o dočasném omezení těžby. Na trhu je stále hodně suroviny, která se spotřebuje až později. Agentura nevidí velký růst poptávky, které by ji měl přimět ke změně dosavadního výhledu.

Členové OPEC se koncem loňského listopadu dohodli, že od 1. ledna tohoto roku sníží těžbu o 1,2 milionu barelů denně, aby omezili dodávky na trh a podpořili cenu suroviny. Je to první dohoda o snížení těžby za osm let. K dohodě o snížení produkce se připojily také některé významné těžařské země mimo OPEC, například Rusko.