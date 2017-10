Světový trh s LNG prudce roste, zkapalněný plyn poptává hlavně Čína | E15.cz

Do konce roku se čeká spuštění zkapalňovacích terminálů, které navýší světovou produkci LNG o necelých 15 milionů tun za rok. To odpovídá čtvrtletnímu exportu Austrálie.

Trh se zkapalněným zemním plynem LNG letos roste desetiprocentním tempem. Díky zprovoznění nových zkapalňovacích terminálů v USA a v Austrálii mohli vývozci pokrýt vyšší poptávku zejména z východoasijských zemí. Největším poptavatelem LNG je Čína. Vytvoření likvidního spotového trhu, na němž by se mohl LNG především v Asii obchodovat za tržní ceny, se však zatím příliš nedaří.

Tři čtvrtiny dodávek LNG jsou vázány na dlouhodobé smlouvy, které mají jasný vzorec pro výpočet ceny – ty se tak nemění s kolísáním nabídky a poptávky. Jen čtvrtina LNG se obchoduje na krátkodobém trhu, varuje analýza International Gas Union.

Tento podíl by se podle IGU mohl letos lehce pohnout vzhůru, protože zhruba třetina nových zkapalňovacích kapacit zatím nemá dlouhodobé odběratelské smlouvy nebo jejich plyn budou kupovat obchodníci obsluhující oblast Atlantiku. Ti mohou snadno přesměrovat dodávky do Asie.

V letošním druhém pololetí asijská cena LNG trvale roste a rozšiřuje se tak rozdíl mezi cenou, kterou za plyn Američané dostanou v Evropě a v Asii, upozorňuje analýza agentury ICIS. Asie dnes platí za LNG zhruba o polovinu více než Evropané, kde ceny drží dole především plyn z Ruska nebo Norska.

Trh se zkapalněným zemním plynem LNG

Pramen International Gas UnionAutor: Jan Stuchlík

V Asii se snaží z dlouhodobých smluv vymanit a nakupovat plyn za tržní ceny především Japonsko jako největší světový dovozce LNG. Tamní ministr průmyslu a obchodu Hiroshige Seko oznámil, že vláda ve spolupráci se soukromým sektorem investuje deset miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro LNG.

Do konce letošního roku by měly na trh vstoupit další zkapalňovací terminály. Do Austrálie už doplul první tanker pro 160 tisíc m3 plynu z terminálu Wheatstone koncernu Chevron. V Rusku čeká na spuštění arktický terminál Yamal. Na atlantickém pobřeží USA se připravuje terminál Cove Point. Tyto projekty mají celkovou kapacitu necelých 15 milionů tun LNG za rok, což odpovídá australskému exportu za letošní třetí čtvrtletí.