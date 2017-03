Těžaři z břidlice nechávají ležet ladem rekordní počet vrtů

Američtí producenti ropy z břidličných hornin v současné době těží nejvyšším tempem za rok a půl, zároveň ale nechávají na největších polích nedokončen rekordní počet vrtů. To znamená, že těžba se zřejmě nezvyšuje tak rychle, jak naznačují údaje o nových vrtech, uvedla agentura Reuters. V případě dalšího růstu cen ropy se může stát, že nedokončené vrty budou rychle připraveny k těžbě, což by zhatilo plány Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a dalších producentů, kteří těžbu omezují, aby snížili nadbytečné zásoby a přispěli k růstu cen suroviny.

Investoři sledují zejména údaje o počtu nových vrtných souprav na ropných polích v Severní Americe a považují je za hlavní indikátor těžby. Růst počtu vrtných zařízení a bouřlivá aktivita v oblasti vrtných prací v Permské pánvi v západním Texasu ale neznamená i vyšší těžbu ropy. V letech 2014 až 2016, kdy ceny ropy klesaly, se zároveň zvyšoval počet vrtů, které zůstaly nedokončeny. Firmy totiž utlumovaly činnost, propouštěly a z ropných polí se stahovaly.

Když se ceny zotavily, předpokládalo se, že firmy budou těžit ropu z těchto nedokončených vrtů, než začnou vynakládat peníze na hloubení vrtů nových. Místo toho se ale počet nedokončených vrtů zvýšil. V únoru bylo v oblasti Permské pánve nedokončeno rekordních 1764 vrtů, ukazují údaje americké vlády, které sahají do prosince 2013. V únoru se začalo hloubit 395 vrtů, ale dokončeno jich bylo pouze 300.

Překvapivý nárůst počtu nedokončených vrtů naznačuje, že investoři, obchodníci a další lidé, kteří se pohybují na trhu s ropou budou muset přehodnotit údaje o počtu vrtných zařízení. Spíše než celkový počet zřejmě budou muset zvlášť hodnotit počet vrtů, ze kterých se těží, a zvlášť počet vrtů, které zůstaly nedokončeny.

Agentura Reuters hovořila se zástupci několika firem, které se specializují na dokončovací práce při hloubení vrtů a s dalšími lidmi z branže. Ukázalo se, že část firem hloubí jen proto, že jim to ukládá smlouva o pronájmu polí. Pokud by v určitém časovém období nehloubily, mohly by o práva k pronájmu přijít. Někdy už ale nezáleží na tom, zda také začnou skutečně těžit.

Vysoký počet nedokončených vrtů by mohl zkomplikovat snahy členů OPEC a dalších předních těžařů, kteří snižují těžbu, aby omezili dodávky na trh, snížili rekordní zásoby a podpořili cenu suroviny. V případě růstu cen se totiž nedokončené vrty dají poměrně rychle připravit k těžbě. Cílem Saúdské Arábie, která je největším vývozcem ropy na světě, je dostat cenu ropy na 60 dolarů za barel. V takovém případě lze čekat urychlení prací na nedokončených vrtech a záhy i záplavu trhu další ropou.

V současné době se ceny ropy pohybují kolem 50 dolarů za barel, vývoj na nejbližší období je podle analytiků nejistý. Část se jich domnívá, že cena ropy Brent se do konce roku zvýší k 60 dolarům, část je naopak přesvědčena, že ceny před sebou ještě mají období poklesu. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) je nyní o několik dolarů levnější než Brent.

Konzultační společnost Wood Mackenzie odhaduje, že pokud by se začalo okamžitě těžit ze všech nedokončených vrtů v Permské pánvi, těžba by se mohla zvýšit až o 300 tisíc barelů denně. V únoru se z tamních polí těžilo zhruba 2,1 milionu barelů denně, což bylo zhruba 23 procent celkové těžby ropy v USA.