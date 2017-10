Konference E15: Nejlepší alternativní investici desetiletí vyhrály veterány | E15.cz

Od roku 2007 do současnosti podražila klasická auta v průměru o 360 procent.

Takřka pětinásobek vydělali ti z investorů, kteří v předvečer finanční krize v roce 2007 vsadili na divokou kartu jménem veteráni. Stará auta tak dokázala opanovat žebříček nejúspěšnějších alternativních investic poslední dekády.

Ukazují to alespoň data britské agentury Knight Frank, která dlouhodobě sleduje vývoj cen méně tradičních investorských sázek, jako jsou vedle aut například umění, či šperky. „Jde o zajímavý způsob diverzifikace k obvyklým investicím typu akcií a dluhopisů. Trh má výhodu v tom, že historických aut jednoduše nepřibývá, ale právě naopak. Investoři navíc obvykle spojují příjemné s užitečným,“ uvedl na investiční konferenci deníku E15 Pavel Borovička, projektový manažer BH Securities, která v Česku spoluprovozuje investiční fond Engine Classic Cars orientovaný na takzvané youngtimery, tedy auta vyrobená po roce 1950.

Po 362procentním růstu za poslední dekádu ale veteránský boom utichá. Podle dat Knihgt Frank totiž za poslední rok stará auta podražila v průměru jen o dvě procenta, ceny sběratelských ikon dokonce poklesly. Podle indexu pojišťovací společnosti Hagerty se tak stalo například v případě modelů automobilky Ferrari.

Prozaické vysvětlení nabízí třeba Philip Warner, spoluzakladatel britského portálu Car and Classic. „Na trhu je zoufalý nedostatek kvalifikovaných a zručných mechaniků. Dnešní servismeni se vyznají v počítačové diagnostice, s řemeslem je to horší,“ uvádí Warner pro britský deník The Sun.