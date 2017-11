Koruna má posílit nejvíce za posledních pět let. Poškodilo by to český export | E15.cz

Česká koruna má být v příštích dvanácti měsících pro měnové spekulanty zlatým vejcem mezi měnami střední a východní Evropy. Svědčí o tom alespoň listopadový průzkum agentury Reuters mezi 37 analytiky. Důvodem bude sílící atraktivita Česka jako země s nejrychleji rostoucími úrokovými sazbami i ekonomikou v regionu. V průměru má být koruna do roka bezmála o dvě procenta silnější, řada ekonomů ale vidí domácí měnu ještě podstatně výše.

„Pro konec roku 2018 odhadujeme kurz koruny k euru na úrovni 24,70. České měně by mělo prospět především rychlejší zvyšování sazeb ČNB oproti ostatním zemím regionu,“ uvádí ekonom Komerční banky Marek Dřímal. Koruna by tak do listopadu příštího roku posílila o více než tři procenta, a byla by tak nejtvrdší za posledních pět let. Vůbec nejsilnější korunu očekává podle agentury Bloomberg německá Commerzbank, česká měna má posílit oproti nynějšku o celou korunu na 24,50 koruny za euro.

Především českým vývozcům už by takto silná koruna podstatně zkomplikovala situaci. „Taková úroveň kurzu by zcela změnila situaci na českém trhu a v české ekonomice a citelně by promluvila do byznysu nejen naší firmy,“ uvádí šéf Asociace exportérů Jiří Grund. „Kontrakty s některými zákazníky s takovým posílením koruny nepočítají, takže by nás to poškodilo,“ dodává majitel exportní firmy Metalkov Evžen Reitschlager. Aby firma předešla budoucím kurzovým ztrátám, snaží se mimo jiné i domácím dodavatelům platit ve společné měně. „Cílem je sjednotit objemy inkasovaných a placených plateb v eurech,“ dodává Reitschlager.

Brzdou pro ještě silnější posilování koruny bude odchod zahraničních spekulantů z Česka. „Po každém výraznějším posílení koruny bude následovat výprodej měny ze strany zahraničních investorů, což bude pro korunu opačný impuls,“ říká expert Moody’s Analytics Tomáš Holinka. Podle průzkumu Reuters ztvrdnou v regionu i další hlavní měny, bezmála o půldruhého procenta silnější má být do roka maďarský forint, zhruba procentní růst prý čeká polský zlotý a rumunský lei.

Polské měně prý i přes silný očekávaný růst ekonomiky ublíží relativně vyhrocený vztah Varšavy a Bruselu, který bude limitovat zájem investorů o vstup do země. Česko má momentálně po Bulharsku v regionu druhou nejnižší základní úrokovou sazbu. To by se ale mělo do roka změnit. Česká národní banka podle ekonomů v příštím roce zvýší sazby celkem čtyřikrát.