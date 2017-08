Inflace v Česku zrychluje. Pro letošní rok dosáhla maxima, míní ekonomové | E15.cz

Meziroční růst spotřebitelských cen v červenci zrychlil na 2,5 procenta z červnových 2,3 procenta. Rostly hlavně ceny potravin, výrazněji zdražilo mléko, máslo či vejce. Podle ekonomů už však inflace do konce roku tuto hodnotu nepřevýší. Neměla by také klesnout pod úroveň dvou procent.

Spotřebitelské ceny v červenci meziměsíčně stouply o 0,5 procenta. Zdražily hlavně dovolené, ale i potraviny, vysvětluje Iva Ritschelová, předsedkyně ČSÚ.

„Ceny dovolených se ve srovnání s předchozím měsícem zvýšily o téměř 13 procent. Tento vývoj je dán sezónou. Prázdniny každoročně přinášejí zdražení zájezdů. Meziročně vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 4 procenta. Konkrétně u tuzemských dovolených pak o 8 procent.“

Růst cen zrychluje i u potravin. „V červenci ve srovnání s červnem vzrostly hlavně ceny sýrů, zeleniny, nealkoholických nápojů, vajec, vepřového masa nebo piva. Znovu podražilo i máslo, a to o více než 7 procent. Naopak klesly ceny oděvů a obuvi, jak bývá v létě typické, a v návaznosti na měnový kurz se snížily také ceny pohonných hmot,“ říká Pavla Šedivá z oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Největší vliv na meziroční zvyšování cenové hladiny mělo v červenci i nadále právě zdražení potravin o 5,8 procenta, nájemného o 2,9 procenta a vodného o 1,2 procenta. Ceny ve stravování a ubytování vzrostly úhrnem o šest procent, v dopravě zdražily automobily o 3,8 procenta.

Naopak na meziroční snižování cenové hladiny pak působily nižší ceny bytového vybavení a zařízení domácnosti. Levnější byly i telefonické a telefaxové služby a mobilní telefony. Zlevnily také teplo a teplá voda, zemní plyn a pohonné hmoty.

„Inflace v červenci opět nabrala na obrátkách a obhajuje tak rozhodnutí ČNB o zvýšení úrokových sazeb. Zrychlení cenového růstu znamenalo pro trh určité překvapení, neboť meziroční inflace se v průměru očekávala na stejné úrovni jako v červnu," doplňuje ekonom UniCredit Patrik Rožumberský.

Inflace už by podle něj neměla do konce roku nijak výrazně růst. „Domníváme se, že inflace už zřejmě hodnotu z července do konce roku nepřevýší. Zároveň by však neměla poklesnout pod úroveň dvou procent, která by tak měla zůstat jejím letošním minimem. Pokud současně koruna proti euru neposílí pod hladinu 26 korun za euro, existuje slušná šance, že ČNB ještě jednou do konce roku zvýší úrokové sazby," vyjádřil se Rožumberský k prognóze.