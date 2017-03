Bitcoin není jedinou zajímavou kryptoměnou, ty ostatní se zhodnocují o stovky procent

Kurz bitcoinu prudce klesl také před deseti dny po zamítnutí vzniku prvního burzovně obchodovaného fondu (ETF) založeného na této valutě. Nyní se opět pohybuje v cenové hladině kolem 1100 dolarů, tedy na jen o málo nižší úrovni jako před verdiktem americké Komise pro cenné papíry a burzy.

Člen komunity Paralelní Polis Karel Fillner upozorňuje, že vytvoření ETF by paradoxně mohlo bitcoinu i uškodit.

Podle Fillnera by zelená pro ETF znamenala milník především pro institucionální investory "a další, kteří nemají kapacitu na zkoumání všech detailů kolem bitcoinových burz či zabezpečení kryptoměn. Přesto by se chtěli svézt na vlně zájmu o digitální měny a inovativní technologie," míní člen komunity Paralelní Polis a provozovatel oborového webu btctip.cz.

"Dodalo by to kryptoměnám další úroveň legitimity, přestože bitcoinová komunita by samotný vznik ETF vlastně nijak nadšeně nevítala. Právě proto, že kdo chce do bitcoinu investovat, ETF fond k tomu nepotřebuje a podobná centralizovaná nákupní místa nahrávají snahám o další regulaci," doplnil Fillner, jehož web zároveň upozorňuje na mnohá podvodná schémata, která se za investice do kryptoměn pouze vydávají. Šiřitelé těchto schémat by paradoxně větší legitimu bitcoinu zneužili pro sebe, varuje publicita.

"Drzost propagátorů scamů typu OneCoin by se tím zcela jistě neumenšila. Naopak by, podobně jako dnes, bitcoin ještě více sloužil jako vzor a vějička pro málo informované vkladatele peněz do těchto podvodných schémat," upřesnil Fillner.