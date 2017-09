Cena bitcoinu klesá, reaguje na hrozby čínské vlády | E15.cz

Kurz bitcoinu od začátku roku vzrostl o téměř 350 procent. Od 4. září, kdy Čína zakázala jednotlivcům a organizacím získávat finance prostřednictvím primární nabídky mincí (ICO), cena bitcoinu klesla o více než 1000 dolarů. ICO se používá při vydávání nových kryptoměn, podle centrální banky to ale představuje nelegální získávání financí.

Nyní Peking posouvá snahu regulovat obchody s kryptoměnami na novou úroveň. Podle analytika a zakladatele serveru Crypto Compare Charlese Haytera by Čína mohla být jen jednou z mnoha zemí, které usilují o regulaci trhu, jehož hodnota dosahuje 150 miliard dolarů. I řada odborníků podle CNBC prosazuje opatření, která by přinesla "zákon a pořádek na trh, který je plný podvodů".

"Co se Číny týká, jisté není nikdy nic," řekl Hayter. "Proslýchá se, že Číňané chtějí v obavách z odlivu kapitálu a praní špinavých peněz bitcoin opět zakázat," uvedl. Nicméně Čína podle něho není tak důležitá, aby měla na světový trh zásadní dopad. Na její půdě se odehrává méně než 20 procent obchodů s kryptoměnami a Japonsko, USA a Jižní Korea jsou do značné míry s to se o zdravý objem obchodu postarat.

Zásah proti primární nabídce mincí (ICO) trh sice rozhoupal, ale nijak podstatně nezasáhl, uvedl Hayter.