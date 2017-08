Do roku 2022 bychom mohli přijmout euro, věří Rumuni | E15.cz

Rumunsko by mohlo v roce 2022 přijmout euro, do té doby se ale musejí zvýšit příjmy nejchudších obyvatel. Polskému deníku Rzeczpospolita to řekl ministr zahraničí Teodor Melescanu. Rumunsko je sice jednou z nejchudších, ale zároveň nejrychleji rostoucích zemí Evropské unie.