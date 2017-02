Dolar se propadá, trhy očekávají projev Trumpa

Večer se tam chystá oznámit podrobnosti svých ekonomických plánů, patrně i k daním. Zájem byl proto o měny, které jsou vnímány jako bezpečné v dobách zvýšené politické nejistoty, což je například japonský jen a švýcarský frank.

Kolem páté hodiny odpolední euro vůči dolaru přidávalo zhruba 0,3 procenta na 1,0620 dolarů. Vůči japonskému jenu ale zhruba 0,4 procenta odepisovalo a pohybovalo se kolem 118,85 japonských jenů.

Dolar k jenu oslaboval o 0,7 procenta na zhruba 112,10 japonských jenů, ke švýcarskému franku ztrácel 0,6 procenta a prodával se za 1,0030 švýcarských franků.

Dolarový index, který sleduje pohyb americké měny ke koši šesti hlavních světových měn, ztrácel 0,2 procenta na 100,97 bodu.

"Na stole byla celá řada věcí a my tady máme teď trh, který chce mít v těch tématech jasněji," řekl šéf výzkumu v Bank of New York Mellon v Londýně Simon Derrick. Mezi důležitá témata patří podrobnosti ekonomických reforem, Trumpova snaha označit Čínu za měnového manipulátora nebo jeho protekcionistické sliby.

Další podrobnosti připravujeme.