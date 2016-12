Došly peníze. Ve Venezuele vládne po stažení nejvyšší bankovky chaos, nová platidla nejsou

Stažení nejvyšší bankovky z oběhu, jak to nařídila socialistická vláda, způsobilo v těchto dnech ve Venezuele chaos. Země je zasažena hospodářskou krizí a velmi vysokou inflací, která je teď nejvyšší na světě. Zatímco bankovka ode dneška oficiálně přestala platit, řada bankomatů ji stále vydává a lidé stojí u bank dlouhé fronty na její výměnu. Ani u přepážek se ale mnohdy hotovosti nedočkají.

Prezident Nicolás Maduro, jehož opozice viní z dlouhodobé neschopnosti řešit bídný stav hospodářství, se tento týden rozhodl stáhnout z oběhu bankovky s největší nominální hodnotou 100 bolívarů (současná reálná hodnota na černém trhu je v přepočtu asi 50 haléřů, zatímco ještě začátkem roku to bylo pětkrát více).

Už během čtvrtka je měly nahradit první bankovky s vyšší hodnotou, přičemž ta nejcennější by měla být v nominální hodnotě 20.000 bolívarů.



Banky je však stále nemají k dispozici a lidé, kterým se nedostává hotovost, tráví čas v dlouhých frontách. "To je snad špatný vtip. Když si jdete vybrat peníze z bankomatu, dají vám stobolívarovky. A nové nedostanete ani uvnitř banky," postěžoval si agentuře AFP úředník Yarelis Carrero, který žije v Caracasu. Podobně jako on dopadly stovky dalších lidí, když se snažily sehnat si nové peníze v den, kdy ty staré už oficiálně neplatí.

Lidé, kteří ve čtvrtek přišli k bankomatům s nadějí, že dostanou nové peníze, se v některých případech s čerstvě vybranými stobolívarovkami rovnou zařadili do fronty u banky a šli je uložit či vyměnit.



"Máme od bankovních společností informaci, že nové bankovky nedorazily. Někteří lidé jsou bezradní a na pokraji zhroucení," řekl opoziční předák Henrique Capriles, jehož citovala agentura EFE.



Venezuelané, kteří si již za poslední měsíce zvykli na mnohahodinové fronty před obchody, v nichž se často nedostává ani základního zboží, tak procházejí další zkouškou trpělivosti s vládou, kterou podle průzkumů podporuje méně než polovina obyvatel a jejíž obliba stále klesá.

Maduro se ve čtvrtek pokusil situaci uklidnit a prohlásil, že lidé budou mít ode dneška možnost po dobu pěti dnů neplatné bankovky vrátit v centrální bance. Všechny nové bankovky, včetně těch s nejvyšší nominální hodnotou, se podle něj dostanou do oběhu postupně do konce prvního lednového týdne.



Prezident tento týden kvůli údajnému pašování hotovosti nařídil uzavřít hranice s Kolumbií. Úřady podezírají z nekalého hromadění venezuelské měny nejen zločince v této zemi, ale i v dalších státech: kromě Brazílie a Německa jde podle nich také o Českou republiku. "Podle odhadu je pod kontrolou mezinárodních mafií řízených z Kolumbie více než 300 miliard bolívarů," prohlásil prezident Maduro.



Socialisté chtějí výměnou bankovek řešit nedostatek hotovosti mezi veřejností, experti ale varují, že se tím jen roztočí inflační spirála. Inflace ve Venezuele je momentálně nejvyšší na světě a podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) by příští rok mohla dosáhnout až tisíce procent.