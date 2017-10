Bitcoin gold - další klon nejznámější kryptoměny | E15.cz

Vznikl další klon nejrozšířenější kryptoměny, projekt s názvem bitcoin gold okopíroval a mírně upravil transakční řetězec bitcoinu. Hodnota nově vytvořených mincí se na největší dolarové burze kryptoměn Bitfinex pohybuje kolem 120 dolarů.

To je ovšem cena téměř padesátkrát nižší než v případě původního bitcoinu. Pokud by ale majitelé kryptovalut přesto chtěli na tomto klonu vydělat, neobejde se to bez rizika. „Jestliže chcete získané jednotky bitcoin gold utratit, můžete souběžně přijít o originální bitcoiny.

Buďte prosím opatrní, tenhle obchod vás může přijít draho,“ varují provozovatelé bitcoinové peněženky Trezor. Připomínají, že vývojáři bitcoin gold do své verze kryptoměny nezahrnuli pojistku, která by důsledně oddělila řetězec s původními bitcoiny od jeho klonu.

Šéf české společnosti Satoshi Labs, která Trezor provozuje, Marek Palatinus dokonce v jednom z facebookových příspěvků označil celý projekt bitcoin gold za podvod. V tuto chvíli jej nepodporuje například ani přední burza kryptoměn Kraken. Bilance: Zbohatnout bylo snazší jen za tulipánové horečky. Kdo koupil bitcoin za pár tisíc, má na byt

Vývojáři bitcoin gold ale smysl svého projektu obhajují s tím, že jejich měnu lze na rozdíl od bitcoinu „těžit“ na klasických grafických kartách a ne pouze pomocí specializovaných zařízen. Tím je těžba, tedy poskytování vlastního výpočetního výkonu celé síti transakcí odměnou za digitální mince, údajně přístupná mnohem širšímu okruhu osob.

U části zájemců o kryptoměny nicméně vzbudil bitcoin gold zájem především z toho důvodu, že v něm vidí „peníze zdarma“. Ještě před rozštěpením tak část lidí nakupovala bitcoiny s vidinou bonusového zhodnocení.

Podmínkou však bylo, aby v době odštěpu nové kryptoměny od řetězce bitcoinových transakcí drželi své bitcoiny v elektronické peněžence či na některé z internetových burz, jež připsání nové měny technicky podporují. Cena bitcoinu proto i z tohoto důvodu nedávno prolomila rekordní hranici šesti tisíc dolarů, po "vzniku" bitcoin gold ale o 300 dolarů klesla.

Potenciálně mnohem závažnější rozdělení však hrozí bitcoinu v polovině listopadu. Tehdy má bitcoinová síť projít aktualizací, která má zvětšit kapacitu transakcí. Vývojáři a někteří těžaři ale argumentují, že takový zásah není nutný. Bitcoin se tak může rozdělit na dva řetězce s odlišnými technickými parametry.