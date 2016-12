Jistota několikanásobku? Nastal zlatý čas kryptoměn

Cena za jeden bitcoin se aktuálně pohybuje kolem 900 dolarů, celkově jich je v oběhu za více než 14 miliard dolarů. Nejvýrazněji přitom jeho hodnota rostla v červnu, kdy se blížilo snížení odměn pro těžaře. Ti vlastní výkonné počítače a jejich sílu poskytují k zajištění chodu bitcoinových transakcí.

Odměny těžařů jsou přitom jediným způsobem, jak nové bitcoiny vznikají. Trh tak sázel na další růst ceny. Hodnotu kyberměny však ženou vzhůru samy státy, přestože se zdráhají uznat bitcoin jako platidlo. Nepřímo mu pomáhají monetární politikou — na Západě například nízkými sazbami, v Indii zrušením bankovek s nejvyšší nominální hodnotou a v Číně kapitálovými kontrolami.

„Pokud by se bankovní systém a suverénní státy jako Čína a Rusko rozhodly učinit krok k akceptaci bitcoinu jako částečné alternativy dolaru a platebních systémů, cena by mohla velmi snadno vyletět na trojnásobek,“ uvádí Saxo Bank. To by představovalo historická maxima. Právě Rusko přitom zastává vůči kryptoměnám stále vstřícnější postoj, tamní úřady vnímají obchodování s nimi jako devizové transakce.

Nadšení investorů a růst bitcoinu ovšem přes všechny nastíněné vyhlídky může zchladit případný hackerský útok podobný tomu, který se odehrál v létě. Po napadení největší bitcoinové burzy Bitfinex z ní zloději odcizili bitcoiny v hodnotě 65 milionů dolarů (1,56 miliardy korun), což tehdy odpovídalo necelému procentu objemu měny v oběhu. Hodnota kryptovaluty následně klesla o sto dolarů a řadu měsíců stagnovala.

Nový růst přišel až na podzim, v současnosti již cena dosahuje červnové úrovně. Hackeři ovšem neohrožují jen bitcoin, ale všechny kryptoměny, jak ukazuje příklad etheru, s velkým odstupem druhé nejobchodovanější virtuální valuty. Ta ještě v lednu vykazovala vyšší zhodnocení než bitcoin, zaujala hlavně funkcí „chytrých kontraktů“ umožňující provedení transakce po splnění konkrétních podmínek.

Na projekt ale měli zloději přímo ničivý vliv. Zatímco v případě bitcoinu ve výsledku „jen“ zbrzdili růst ceny, v případě etherea, kdy si přisvojili čtyři procenta celkové hodnoty v oběhu, donutili komunitu k nevídanému kroku: k restartování celého řetězce transakcí. Tím došlo k jeho rozdělení na dva souběžné „blockchainy“.

Transakce se na restartovaný řetězec nabalovaly dál, cena měny ale klesla z úrovně kolem dvaceti dolarů za jeden ether na nynějších osm dolarů. Nevynáší ani kryptovaluta navázaná na nový řetězec, který pokračuje, jako by se útok nestal. Momentálně jeho jednotková cena nepřevyšuje dolar.

„Uvažovali jsme, že začneme zprostředkovávat prodeje etheru. ‚Restart‘ jeho řetězce nás ale odradil. To je výhoda bitcoinu a jeho zdánlivě nesourodé a rozdělené komunity — na takto radikálním kroku by se shodla jen těžko, což dělá z bitcoinu celkem konzervativní systém. Ta stabilita je pro investory lákavá,“ míní Martin Stránský, provozovatel bitcoinové burzy Bitstock.

Transakce nejsou zdarma

Důsledky obou kauz se lišily hlavně proto, že v případě etheru zloděj zasáhl jeho vlajkovou loď, decentralizovaný investiční fond DAO. Ten měnu nejen investuje, ale projektům dokáže přísun kapitálu automaticky dávkovat podle plnění předem dohodnutých podmínek. Sám fond tak přímo rozvíjí fungování chytrých kontraktů.

Na využití (a zhodnocení) kryptoměny tudíž měla velký vliv jediná entita, jak upozorňuje Manfred Karrer z bitcoinové burzy Bitsquare. „DAO pro vývojáře představuje nezdravou kombinaci střetu zájmů doprovázenou nabubřelým marketingem, který naznačoval, že investoři nemohli prodělat,“ uvedl pro Bitcoin Magazine Karrer.

Problémy etheru nakonec ještě posílily vedoucí postavení bitcoinu mezi digitálními měnami. Aby však mohl konkurovat standardním penězům v běžném platebním styku, uživatelé i firmy se musejí přizpůsobit jeho specifikům. Překážku masové adopci může tvořit hlavně relativně dlouhá doba potvrzení transakcí ve veřejně sdílené databázi (blockchainu). Prodleva se pohybuje od obvyklých deseti minut až po několik dní v krajních případech, přesto již existují kavárny či restaurace, které se přijímání plateb v této měně nebrání.

Vyžádají si je prostřednictvím QR kódu, který klient načte pomocí mobilní aplikace fungující jako bitcoinová peněženka. Platba se zpracuje prakticky okamžitě, ovšem jen mezi zákazníkem a podnikem, její potvrzení (zanesení do blockchainu) trvá déle.

Ačkoliv jde o zdánlivou formalitu, bez tohoto potvrzení třetí stranou nemůže příjemce částku utratit. Za rychlejší platby se ovšem platí, poplatek u průměrné transakce dosahuje 0,153 dolaru (čtyři koruny) a lze čekat, že s větším využíváním bitcoinu dále poroste.