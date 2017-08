Bitcoin cash rozdělil kryptoměnu. Jeho cena prý klesne | E15.cz

Každý vlastník bitcoinů, který je má uloženy v příslušné elektronické peněžence či na některé z velkých světových burz, získal přístup ke stejné částce bitcoinů cash zdarma. "Prostě jdete spát se stovkou bitcoinů a vzbudíte se se stejnou stovkou plus dalšími 100 bitcoiny cash," vysvětlil šéf technologické společnosti Bloq Jeff Garzik.

Jádro dlouhodobého sporu vlivných skupin uvnitř bitcoinové komunity tkví v rozdílném názoru na fungovaní kryptoměny. Zatímco jedna požaduje, aby software umožnil zpracovávat více transakcí a zlepšovat chod sítě zcela novými funkcemi, druhá, která vydělává zejména na poplatcích za transakce, se postavila proti navrhovaným změnám.

Bitcoin cash by se pro nejstarší a nejhodnotnější digitální měnu hypoteticky mohl stát novým konkurentem, s tím ovšem nesouhlasí programátor, kryptoanarchista a člen komunity Paralelní Polis Pavel Ševčík. „U bitcoin cash nikdo neví přesně, co obsahuje jeho kód, jde tak o svého druhu trucpodnik. Navíc v momentě, kdy lidé budou chtít tento 'dárek' zpeněžit, jeho hodnota může jít velmi rychle dolů. Co se asi tak stane s měnou, které se všichni budou chtít co nejrychleji zbavit?" pokládá řečnickou otázku Ševčík.

Popsanou novinku navíc uživatelé neuplatní všude, některé velké burzy kryptoměn se rozhodly bitcoin cash nepodporovat. Patří k nim Coinbase, BitMEX a Bitstamp.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna světa. Vytváří ji síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové virtuální mince stabilním a postupně se zpomalujícím tempem. Je navržen tak, aby ho nikdo nemohl jakkoli ovlivňovat, tedy ani vlády a centrální banky.

