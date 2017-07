Na e-shopech klesá cen za zboží, díky posilování koruny | E15.cz

Česká měna by podle mínění analytiků měla v dalších měsících posilovat. Překonání hranice 26 korun za euro je na spadnutí. Podle analytika společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy by domácí měna měla vůči dolaru ve čtvrtém čtvrtletí posílit dokonce ještě výrazněji – až ke 22 korunám za dolar. Také poté by měla dále postupně přidávat. „Pro příští rok počítáme s pásmem mezi 21,4 a 22,0 koruny za dolar,“ uvádí. Výrazným faktorem, který podle analytiků podpoří růst domácí měny, bude zvyšování sazeb ze strany České národní banky. To by mělo nastat nejpravděpodobněji letos v srpnu, nejpozději pak v září.