Útok na dominanci bitcoinu? Jeho alternativa vyletěla o stovky procent, růst ženou miliardáři | E15.cz

Ještě před dvěma týdny cena kryptoměny bitcoin cash (BCH) byla kolem 450 dolarů, nyní je to více než dvakrát tolik. Téměř polovina nových peněz ale do BTC přitekla z jediné burzy, korejské Bithumb. To u lidí, kteří sázejí na „původní“ bitcoin (BTC) vyvolává spekulace, že růst bitcoin cash je součástí tržní manipulace s cílem ohrozit postavení BTC, který představuje nejrozšířenější kryptovalutu.

V podezření se ocitli Roger Ver a Jihan Wu, jedni z nejbohatších lidí světa kryptoměn. Ti se po vleklých sporech s bitcoinovou komunitou v srpnu odštěpili s vlastním projektem s názvem bitcoin cash, modifikací původního bitcoinu. Ver se nyní rozhodl prodat 25 tisíc bitcoinů (přes 3,5 miliardy korun) a přesunout je do bitcoin cash. Nařčení z manipulace trhem odmítá. „Žádný obchodník nechce být tou hlavní hybnou silou nějakého trendu,“ uvedl pro Forbes.com. Spory o bitcoin: kryptoměnu zkoušejí ovládnout velcí hráči

Na růst bitcoin cash ovšem dříve zadělal i Jihan Wu, šéf dominantního výrobce zařízení pro těžbu bitcoinu. Za své produkty nepřijímá jiné platidlo než BCH. Oba tvrdí, že nejrozšířenější kryptoměna je pro běžné platby nepoužitelná kvůli vysokým poplatkům, což bitcoin cash údajně řeší vyšší datovou propustností. Srazit kurz BTC se jim však povedlo jen dočasně. Po pádu na 5 500 dolarů se BTC znovu vyšplhal k hladině o tisíc dolarů vyšší.

Náhlé cenové vzedmutí bitcoin cash zmíněné problémy bitcoinu ještě vystupňovalo: na krátkou dobu BCH přilákal svými parametry tu výpočetní sílu „těžařů“, kteří dosud poháněli BTC, což vedlo k praktickému zablokování bitcoinové sítě, výraznému zpoždění transakcí a raketovému nárůstu poplatků až k deseti dolarům.

V situaci se odrážejí vleklé spory. Jsou to právě podporovatelé bitcoin cash, kteří větší datovou propustnost pomocí větších bloků transakcí prosazovali také u původního bitcoinu. Dokonce byl naplánován příslušný upgrade, z něho však po vlně kritiky sešlo. Zastánci větších bloků tak nyní napnuli ještě více pozornosti i financí právě do bitcoin cash.

Ačkoliv transakční poplatky jsou u BCH v současnosti prakticky nulové, nemusí tomu tak údajně být i v budoucnu - zvětšovat bloky transakcí nelze donekonečna, uvedl v rámci debaty v Paralelní Polis Pavel Moravec, technický ředitel společnosti Slush Pool, jež ovládá takřka pětinu výpočetní kapacity bitcoinové sítě. Dodal, že na možných řešeních už pracuje vývojařská komunita kolem originálního bitcoinu.

Situaci sledují také provozovatelé komunitního prostoru a kavárny Paralelní Polis, kde lze platit výhradně kryptoměnou.

"Zatím ale neuvažujeme o tom, že bychom BCH přijímali. Také proto, že se BCH neměl čas osvědčit a získat reputaci," uvedla mluvčí Paralelní Polis Eva Samšuková.

Jak však dodává Daniele Bianchi z Warwick Business School, napětí mezi BTC a BCH nejspíš potrvá několik týdnů až měsíců.

"Situace je ohromně tekutá, tržní hodnota obou měn se neustále vyvažuje a proměňuje, zvláště pak s ohledem na omezenou nabídku 'mincí' a skutečnost, že většina dynamiky se odvíjí od agregátní poptávky," dodává Bianchi.

Kritici technologického řešení v podání bitcoin cash argumentují, že větší datové bloky nahrávají centralizaci a zvyšují vliv konkrétních klíčových figur, jak uvedl v rozhovoru pro E15 Premium šéf italské společnosti BlokchainLab Giacomo Zucco.