Burzy pohání zbrojařská horečka, akcie firem dodávajících armádě nebyly nikdy dražší | E15.cz

Světovými burzami cloumá sázka na zbraně. Akcie amerických firem dodávajících armádě nebyly nikdy dražší, investoři si jen za letošek připsali pětinové zisky, a vydělali tak dvojnásobek toho, co celý trh. Stranou nezůstali ani zbraňaři ze starého kontinentu, patnáctiprocentní akciový boom předběhl zbytek trhu dokonce trojnásobně. Klíčovou figurou ve zbrojařské investiční story je osoba amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Zbrojařský průmysl patří mezi sektory, které nejvíc profitovaly ze zvolení Trumpa prezidentem. Značný důraz Ameriky na zvyšování rozpočtu členských států Severoatlantické aliance na obranu je pro odvětví přímo živou vodou,“ uvádí analytik Komerční banky Richard Miřátský. Akciemi zbrojařů na obou stranách Atlantiku hýbe především Trumpův apel na to, aby vlády NATO navýšily armádní výdaje na dvě procenta ekonomického výstupu jejich zemí. To by znamenalo takřka o třetinu více peněz na vojenské nákupy, než je tomu v současnosti.

Dvorní dodavatelé americké armády zažívají letos burzovní boom. Akcie výrobce ikonických raket Tomahawk, firmy Raytheon, od ledna přidaly takřka o třicet procent. Boeing dodávající pro vojenský i civilní sektor a jehož bomby Amerika mimo jiné letos využila při útocích na pozice Islámského státu, dokonce letos na burze vylétl o 60 procent. Francouzský výrobce navigačních systémů pro armádu Safran zase od ledna podražil o rovnou čtvrtinu.

„Když se k růstu vojenských výdajů přidají dlouhodobě extrémní výdaje na zbrojení v Rusku a v zemích Perského zálivu, dostáváme se do situace, kdy zbrojní mánie může přetrvávat ještě řadu let. Podle mého názoru jsou akcie zbrojních firem stále velmi atraktivní navzdory úrovním, na kterých se nachází,“ dodává analytik Cyrrusu Tomáš Menčík.

Lahůdkou pro investory byly konečně některé letošní akvizice v odvětví. Naposledy letos v polovině září oznámili američtí zbrojaři z Northrop Grumman nákup menšího hráče z odvětví aerokosmického a zbrojního průmyslu Orbital ATK, její akcie díky zprávě během jediného obchodního dne podražily o čtvrtinu, od ledna tak na nich burziáni vydělali už přes polovinu. Na sklonku srpna pak investoři obdobným způsobem vydělali investoři kolem 40 procent i na v srpnu akvírovaném zbrojaři Rockwell Collins.