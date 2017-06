Čínské akcie letí podle očekávání prudce vzhůru | E15.cz

Akcie předních čínských podniků zažily nejlepší týden v letošním roce, podpořila je zpráva o jejich zařazení do jednoho z pozorně sledovaných burzovních indexů americké společnosti MSCI. Čínský index CSI300, který zahrnuje největší firmy registrované na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, si tento týden připsal tři procenta.

Během dnešního obchodování vzrostl o 0,91 procenta na 3622,88 bodu, což je jeho nejvyšší závěrečná hodnota za 18 měsíců.

Americká společnost MSCI v úterý rozhodla, že akcie čínských firem poprvé zařadí do svého indexu pro rozvíjející se trhy. Její rozhodnutí je důležitým krokem pro čínskou vládu, která usiluje o větší propojení domácích finančních trhů s globálním finančním systémem.

Akcie 222 velkých čínských podniků se v rámci dvoufázového procesu stanou součástí indexu MSCI v příštím roce. Společnost MSCI dříve zařazení čínských akcií do indexu odmítala kvůli omezenému přístupu zahraničních investorů na čínské finanční trhy.

Podle analytiků by mělo zařazení do indexu MSCI přinést čínským akciím v dlouhodobém horizontu výraznou podporu. "Zařazení do rodiny indexů MSCI je silným signálem větší otevřenosti (čínského akciového) trhu a nepochybně mu pomůže přilákat širší pozornost mezinárodních investorů," poznamenala investiční společnost Harvest Global Investments.