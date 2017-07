Další bublina? Investoři sázejí na technologické firmy, zájem o akcie Alibaby je vyšší než o Apple | E15.cz

Technologické společnosti na světových burzách dále co do výnosnosti šlapou na paty klasickým společnostem. Trend, který je mnohými odborníky považovaný za uměle vyvolanou bublinu, je zřejmý po celém světě. Podle společnosti Saxo Bank se na burzách nejčastěji obchoduje s čínským koncernem a e-shopem Alibaba nebo americkým producentem elektroniky Apple.

Žebříček nejoblíbenějších akcií zveřejnila Saxo Bank na základě údajů ze své obchodní platformy. Podle ní se globálně na první pozici nachází akcie Alibaby, na druhém místě podíly Applu následovány Amazonem. Čtvrtou pozici okupuje výrobce grafických procesorů nVidia a na pátém místě nejobchodovatelnějších akcií se nachází sociální síť Facebook.

Podobný trend pozoruje Saxo Bank také v Česku, kde hegemonii technologických firem narušuje pouze první Bank of America. Na dalších místech se však nachází nVidia, Amazon, výrobce automobilů Tesla a Apple. „Investice do technologických firem jsou aktuálním investičním hitem. Jejich ceny tomu odpovídají. Pokud na akciových trzích dnes existuje nějaká bublina, je to právě v tomto odvětví,“ říká obchodní ředitel společnosti Conseq Lukáš Vácha.

Právě akcie Alibaby, světové jedničky podle Saxo, letos rostou výrazným tempem. Na začátku roku se obchodovaly kolem 90 dolarů, nyní cena atakuje hranici až o 60 dolarů výš. Kromě vydařených čtvrtletních výsledků pomáhaly růst akciím Alibaby také mnohé akvizice. Finance čínská skupina vkládala do firem v rozličných odvětvích – šlo o supermarkety, produkční společnosti, technologické startupy, ale také konkurenční e-shopy.

Významně rostly Alibabě také tržby za výpočetní cloudové služby. „Datové nástroje Alibaby zároveň pomůžou celé společnosti, například při cílení marketingu,“ řekl pro portál Barrons.com analytik společnosti Nomura Jialong Shi.

Český technologický rybník

I přes výsledky šetření Saxo Bank ale vztah Čechů k technologickým společnostem však nemusí být tak jednoznačný, především proto, že data vycházejí z jediného zdroje. „Saxo má velmi silnou forexovou platformu a investoři, kteří obchodují měny, bývají často mladší ročníky se sklonem více riskovat,“ potvrzuje specifickou investorskou základnu banky Martin Vlček, analytik společnosti BH Securities.

Obecně je však vztah Čechů k podobným investicím svébytný. Může za to také fakt, že na pražské burze se technologické společnosti příliš nevyskytují – mezi pěti nejobchodovanějšími společnostmi se nachází energetický koncern ČEZ, banky Moneta, Komerční banka, Erste a telekomunikační společnost O2. Mezi nejoblíbenější zahraniční tituly patří podle Vlčka AT&T, General Electric, McDonalds nebo Nike, potvrzuje ale také popularitu akcií Alphabetu nebo Facebooku.

Situace je však rozídlná u startupů a malých společností. „Menší technologické firmy spíše investují do dalšího rozvoje a dividendu příliš neplatí, což je právě jedna z klíčových věcí, na kterou je český investor zvyklý,“ vysvětluje analytik Miroslav Frayer z Komerční banky. „V Česku existují úspěšné technologické startupy nebo i větší firmy, ale často mají sídlo v zahraničí a akcie kotují jinde, kde získají více rizikových investorů,“ dodává Martin Vlček.

Podle Lukáše Váchy ze společnosti Conseq jsou však investice do technologických společností částečně módním trendem, který se nevyhýbá ani Česku.