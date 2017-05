Na Trumpově sesazení by Soros vydělal přes miliardu dolarů | E15.cz

Soros vsadil 764 milionů dolarů (18 miliard korun), že bude ztrácet nejdůležitější index S&P 500, který v sobě zahrnuje 500 nejdůležitějších amerických akciových společností, a index Russell 2000, v němž jsou zastoupeny hlavně malé a střední firmy. Sázku na pád S&P 500 ztrojnásobil na 305 milionů dolarů, na pokles indexu Russell 2000 sází 460 milionů dolarů.

Po zvolení Trumpa do úřadu ceny akcií zmíněných firem významně vzrostly. Očekávalo se totiž, že nový prezident sníží podnikům daně. Soros ale očividně prezidentově akceschopnosti nevěří. A pokud by se dále zhoršila sama prezidentova pozice, pocítí to i akcie.

Soros ale nepočítá jen s pádem burz. Vedle takzvaných krátkých vsadil i na dlouhé pozice, investoval tedy do podniků, o nichž se domnívá, že jejich akcie porostou. Jde především o technologické firmy. Finančník kalkuluje, že jejich akcie jsou nízko, protože Trumpa spíše než Sillicon Valley zajímá takzvaná stará ekonomika, jako jsou stavební a průmyslové podniky a banky. Pokud Trumpova politika ztroskotá, mohlo by se to pozitivně odrazit právě na akciích Facebooku a Twitteru.

Soros se proslavil, když v devadesátých letech vsadil na pád britské libry a přes noc na tom vydělal více než miliardu dolarů. Se svým majetkem ve výši 24 miliard dolarů patří k nejbohatším lidem na světě.

Se svou sázkou na pád Trumpa není Soros sám. Začaly se množit po aféře s odvoláním šéfa FBI Jamese Comeyho. Pokud by bylo zahájeno řízení o odvolání prezidenta z úřadu, znamenalo by to pro trhy velký šok.