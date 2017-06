Přelije se světový kapitál do Číny? Váha tamních burz výrazně vzrostla | E15.cz

Svět možná čeká velké přelévání kapitálu směrem k Číně. Akciový index MSCI mapující rozvíjející se trhy světa totiž tento týden historicky poprvé zohlednil dvě největší čínské burzy v Šanghaji a Šen-čenu. Stalo se tak po čtyřech letech vyjednávání mezi Čínou a americkým správcem indexu.

Pro investiční fondy kopírující zmíněný index, které odhadem spravují kolem dvou bilionů dolarů aktiv, znamená tento krok zelenou pro přesměrování části peněz za Velkou zeď. Čínským akciím bude muset v indexu ustoupit hlavně burza v Jižní Koreji, a to od příštího roku.

Jen během prvního obchodního dne po zařazení do indexu podražily akcie vnitrozemských čínských firem o bezmála dvě procenta a tamní trh dosáhl nejlepšího výsledku od prosince 2015. „Dlouhodobě může podíl čínských akcií v indexu MSCI rozvíjejících se trhů narůst až na 40 procent. Čína bude ale muset splnit další liberalizační opatření pro budoucí zvýšení podílu, což bude pro ni těžké,“ říká analytik BH Securities Martin Vlček.

Doposud měla přitom Čína v indexu zhruba čtvrtinovou váhu a součástí byly jen akcie firem obchodovaných mimo pevninskou Čínu, a to především v Hongkongu nebo v USA. „Jde o obdobně zásadní změnu, jako když byla Čína v roce 2001 přijata do Světové obchodní organizace,“ řekl například agentuře Reuters obchodník z čínské pobočky banky UBS Tommie Fang. Podle odhadů švýcarských bankéřů přiláká změna brzy na tamní trh kapitál v objemu kolem osmi až deseti miliard dolarů, které fondy zaparkují do čínských akcií.

Ty jsou zatím z rozhodující většiny ve vlastnictví domácích hráčů. Ačkoli je Čína s celkovou hodnotou svých burz podle dat společnosti Fidelity na prahu devíti bilionů dolarů světovou dvojkou po Spojených státech, zahraniční investoři nyní vlastní jen zhruba dvě procenta tamních akcií. „Globálním investorům tak zazvonil budíček! Je čas více se zajímat o čínský trh,“ uvádí pro Reuters obchodník Mike Shiao ze společnosti Invesco.