Přijde nová dotcom bublina? Snapchat jde na burzu za zcela jiných okolností než Facebook

Snap zároveň představuje největší IPO za poslední tři roky, což ze šéfa společnosti a jejího spoluzakladatele Evana Spiegela činí vůbec nejmladšího dolarového miliardáře současnosti.

Podmínky, jež Snap investorům nastavil, ale ještě prověří poradní těleso americké Komise pro cenné papíry a burzy. Nákup akcií Snapu totiž nezaručuje hlasovací práva, podle agentury Reuters proto instituce přezkoumá, jak daná skutečnost ovlivní transparentnost firmy a uveřejňování informací o vnitrofiremních procesech či odměnách vedení.

Nejde ale o jedinou oblast, kde tento úpis akcií budí kontroverze. Mnozí analytici totiž zpochybňují samotnou ekonomickou hodnotu firmy. Samotný Snap přiznává, že vůbec nikdy nemusí dosáhnout ziskovosti. V loňském roce společnost skončila v čisté ztrátě 515 milionů dolarů. Zpomalil také do té doby raketový růst počtu uživatelů. Zatímco v prvním pololetí loňského roku Snapchatu přibylo 36 milionů každodenních uživatelů, v tom druhém jen patnáct milionů.

Jak navíc upozorňuje agentura Bloomberg, na každý dolar, který Snap vydělá, připadají náklady ve výši 1,14 dolaru. Tímto poměrem negativně vyniká i v porovnání s těmi firmami, které měly v době svého vstupu na burzu pověst černé díry na peníze. Jde například o Netflix, Teslu nebo Amazon v roce 1999.

Snapchatu se totiž v přepočtu na jednoho uživatele nedaří přilákat dostatek lukrativní reklamy. Zatímco Facebook dokáže za jedno čtvrtletí z každého z nich marketingově vytěžit čtyři dolary, v případě Snapchatu je to jen 1,05 dolaru.

Zadavatele může mimo jiné odrazovat skutečnost, že průměrná délka zhlédnutí videoreklamy dosahuje na Snapchatu tři sekundy. Facebook by přitom taková videa ani nepovažoval za zhlédnutá. Co však může investory naplňovat optimismem, je tempo růstu tržeb Snapchatu. Zatímco v roce 2015 dosahovaly přibližně 60 milionů dolarů, loni to bylo rovnou 400 milionů.

Agentura Bloomberg dále upozorňuje, že případný úspěch či selhání Snapu přímo ovlivní postoj investorů k dalším startupům, jež rovněž zvažují úpis akcií. Jde hlavně o společnosti Uber či Spotify, které i přes globální popularitu generují každý rok svým majitelům ztráty v řádech stovek milionů dolarů.

V jaké kondici kdo vstupoval na burzu Snapchat Rok: 2017 Stanovená cena akcie: 17 dolarů Počet aktivních uživatelů: 158 milionů Obchodní výsledek za předchozí rok: ztráta 515 milionů dolarů Facebook Rok: 2012 Počet aktivních uživatelů: 850 milionů (rok 2012) Obchodní výsledek za předchozí rok: zisk jedné miliardy dolarů Stanovená cena akcie: 38 dolarů Současná cena akcie: 137 dolarů Současná tržní hodnota firmy: 402 miliardy dolarů Twitter Rok: 2013 Počet aktivních uživatelů: 241 milionů (rok 2013) Obchodní výsledek za předchozí rok: ztráta 79 milionů dolarů Stanovená cena akcie: 26 dolarů Současná cena akcie: 15,8 dolarů Současná tržní hodnota firmy: 11,3 miliardy dolarů