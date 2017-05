Řecká burza roste o desítky procent, investoři věří zažehnání dluhové krize | E15.cz

„Řecko je nyní baštou rizikových investic s nejasným výnosem, připomíná tak trochu kasino,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. Řecku přitom zbývají jen týdny na to, aby si opatřilo peníze na obří červencovou splátku dluhu. Pondělní vyjednávání s věřiteli přitom skončilo neúspěchem. Pozorovatelé nicméně soudí, že ke konečné dohodě by mohlo dojít už v polovině června.

Zásadním milníkem může být rozhodnutí Evropské centrální banky rozšířit své nákupy dluhopisů zemí eurozóny o bondy vlády v Aténách, podstatně by tak vzrostla jejich cena. „To by pomohlo jak bankám, které část dluhu drží, tak vládě, jelikož by klesl úrok, za který si může Řecko půjčit,“ soudí ekonom BH Securities Martin Vlček. Vedle akcií tak spekulanti nakupují i aténské bondy. Podle dluhopisového indexu agentury Bloomberg už řecké dluhopisy letos zhodnotily o 15 procent, více se na dluhu vyspělých zemí nedalo vydělat nikde jinde.

„Trhy spekulují na domluvu Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Řecka na určitém odpuštění dluhu nebo alespoň jeho restrukturalizaci,“ dodává Vlček. Fond tvrdí, že současné podmínky programu úspor, na kterých trvají evropští věřitelé, jsou pro Řecko nerealistické, a upřednostňuje částečné oddlužení. To je zase prozatím hůře stravitelné pro státy eurozóny v čele s Německem.

Veřejný dluh Řecka je téměř dvojnásobkem výše hrubého domácího produktu a země se chce vrátit na finanční trhy. Podle šéfa euroskupiny Jeroena Dijsselbloema by jednání mohla být dokončena na příštím zasedání ministrů za tři týdny.