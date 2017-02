Spojení londýnské a německé burzy je v ohrožení

"Na základě současného postoje komise se LSE domnívá, že komise pravděpodobně neposkytne svolení k fúzi," uvedla LSE. Dodala, že komise po ní požaduje, aby prodala svůj 60procentní podíl v platformě pro elektronické obchodování s dluhopisy MTS. Tento požadavek LSE považuje za nepřiměřený a domnívá se, že prodej podílu by byl obtížně proveditelný a poškodil by její aktivity.

Komise firmy LSE a Deutsche Börse vyzvala, aby do dneška předložily návrh, který by její požadavek uspokojil. "Po zohlednění všech relevantních faktorů dospělo vedení LSE k závěru, že se nemůže zavázat k prodeji MTS," píše se nicméně ve zprávě LSE.

Firma rovněž uvedla, že bude i nadále pracovat na realizaci spojení s Deutsche Börse. Dodala však, že tato fúze nebude možná, pokud komise nezmění svůj postoj. Evropská komise se ke zprávě LSE odmítla vyjádřit.

Deutsche Börse uvedla, že očekává definitivní rozhodnutí komise do konce března. Firmy již dříve ve snaze rozptýlit obavy regulátorů souhlasily s tím, že LSE prodá svou clearingovou divizi LCH.

MTS sice představuje pouze relativně malou část z celkových aktivit LSE, je však významnou platformou pro obchodování s dluhopisy evropských vlád, a to zejména v Itálii, kde je klasifikována jako "systémově důležitá". Podle LSE by prodej většinového podílu v MTS vyžadoval souhlas několika evropských vlád a poškodil by její širší aktivity v Itálii.