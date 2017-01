Trumpova rallye se zadrhla. Akcie firem, které vítaly jeho vítězství, padají

Akcie výrobců léků, ropných těžařů i finančních institucí jsou tři dny před prezidentskou inaugurací levnější než během tržní euforie následující po Trumpově úspěchu v klání o Bílý dům.

„Trumpova rallye byla přepálená a nyní dochází k vybírání zisků před samotným nástupem do funkce, kde už bude prezident muset skutečnými činy dokázat, že svá slova myslel vážně. Dochází tedy ke známému jevu zvanému „kupuj fámy, prodávej zprávy“, kdy investoři prodávají zisky těsně před nástupem Trumpa do funkce,“ uvádí analytik BH Securities Martin Vlček. „Trh velmi agresivně započítal i méně pravděpodobné efekty zvolení,“ připomíná ekonom Cyrrusu Marek Hatlapatka.

Ropný sektor tak ze svých prosincových maxim přišel už o více než pět procent, o tři procenta jsou na burze levnější i akcie farmaceutických firem, mírně ztratily i bankovní tituly. „K další vlně optimismu by byl už třeba nějaký nový materiál, nové střelivo, které by Trump trhům nabídl, krom toho, co jsme již slyšeli,“ zdůrazňuje nezávislý ekonom Petr Hlinomaz. Nastupující americký prezident přestal být podle něho hlavním hybatelem finančních trhů. „Mnohem větší prostor je nyní již uvolněn dalším faktorům, od brexitu přes Čínu až k tvrdým makroekonomickým datům v USA,“ připomíná Hlinomaz.

Ústup od tržní euforie spojené s prezidentskými volbami se odrazil i v silnějších sázkách na tradiční bezpečné přístavy. Zatímco zlato stihl po Trumpově volbě desetiprocentní pád, v závěru roku drahý kov obrátil trend a ze svého prosincového dna je nyní už o sedm procent výše. Obdobně vzrostl po prvotním výprodeji v polovině prosince i zájem o americké státní dluhopisy