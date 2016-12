Tržní drama končí happyendem. Investoři se letos od riskantních sázek odradit nenechali

Centrální banky přitvrdily Ještě silnější tisk peněz a úroky hlouběji do záporu, tak vypadal

letošní recept Evropské centrální banky, kterak v Evropě

povzbudit růst cen a potažmo ekonomiky. Od března platí

komerční banky z každé tisícovky eur uložených u ECB čtyři eura,

smyslem má být rozpohybovat úvěrový trh v eurozóně a zlehčit

přístup firem k penězům. ECB rovněž letos rozšířila svůj program

kvantitativního uvolňování, a to o třetinu na 80 miliard eur, za něž

nakupuje především dluhopisy vlád eurozóny a velkých korporací.

V politice ECB se letos zhlédla i Bank of Japan. Záporné sazby

z vkladů komerčních bank zavedla koncem ledna a měsíčně

tiskne nové peníze v přepočtu zhruba za 50 miliard eur. Po sedmi

letech šla letos se sazbami na historické minimum i Bank of England,

na 0,25 procenta snížila základní úrokovou sazbu především jako

prevenci před negativními dopady rozhodnutí Britů opustit Evropskou

unii. Ve znamení opakovaných odkladů růstu úrokových sazeb se

nesl rok i v americkém Fedu. K jedinému letošnímu zvýšení sazeb

se Fed odhodlal až během prosince.