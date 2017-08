Provident - akcie se propadly o 75 procent | E15.cz

Sídlo britského Provident Financial Group

„Jde o vskutku unikátní propad,“ upozorňuje akciový analytik České spořitelny Jan Šumbera. „Dramatické zhoršení výhledu v investorech vyvolává otázku, na kolik je model poskytování půjček životaschopný. Firma tvrdě platí za změnu své strategie, kdy podomní obchodníky a výběrčí vystřídali sofistikovaněji vybavení pracovníci,“ vysvětluje.

Dosavadního ředitele Crooka nahradí členka představenstva Manjit Wolstenholmeová. Ta upozornila, že firma zruší pololetní dividendu a pravděpodobně i tu celoroční.

To Šumbera označil vzhledem k situaci Providentu za logické vyústění. „Významným rizikem zůstává nutnost doplnit kapitál skrze emisi akcií. V takovém případě by došlo na naředění akciových podílů stávajících akcionářů,“ doplnil.

Mezi hlavní příčiny špatných výsledků Providentu patří výrazný pokles v úspěšně vymožených pohledávkách. Zatímco loni se podařilo získat devadesát procent částek, letos jen padesát sedm. Proto se očekává tak vysoká ztráta.

„Takhle monstrózní propad je překvapivý,“ míní Josef Němeček ze společnosti Patria. „Zatímco v červnu předpovídali celoroční zisk kolem šedesáti milionů britských liber, nyní hovoří o ztrátě v rozsahu až sto dvacet milionů. Je to brutální otočka. Složila se mozaika vícero negativních zpráv, pozastavení výplat dividend nebude krátkodobého rázu,“ dodává.

Britský Provident Financial se zaměřuje na poskytování půjček méně bonitním klientům, kteří nesplňují kritéria standardních bank. Podnik se snaží restrukturalizovat právě sekci drobných půjček, v níž si místo najatých agentů buduje vlastní personální základnu.

"U poskytovatele rizikových půjček je to katastrofální propad ceny akcií. Je to, jako kdyby posledních deset let nebylo," komentuje analytik Neil Wilson ze společnosti ETX Capital.

Na českém trhu působící firma Provident Financial je podle jejího mluvčího Ondřeje Holoubka vyčleněna do samostatného subjektu, je součástí společnosti International Personal Finance a Provident je pouze obchodní značka.