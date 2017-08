Cash4Car nově proniká na pole nebankovního leasingu | E15.cz

Patří mezi přední poskytovatele překlenovacího financování. Díky Cash4Car se například podnikatel, kterému klient včas neproplatí fakturu, nedostane do finančních potíží. Prostředky na zaplacení závazků jednoduše získá tak, že zastaví svůj vůz, který dokonce může nadále používat. Novinkou ve službách Cash4Car se stává nebankovní leasing.

„Jde o finanční leasing zaměřený na právnické osoby. Zaměřujeme se na krátkodobé financování v rozmezí od šesti měsíců do dvou let. Naším cílem je pomoci podnikatelům a firmám, které mají problém s tradičním způsobem financování, rozšířit svůj vozový park,“ říká Marek Zurian, jednatel společnosti Cash4Car.

Díky silnému finančnímu zázemí Cash4Car nepotřebuje spolupracovat s bankami. Svým klientům pomáhají v momentě, kdy by v bance s žádostí o financování neuspěli a nový vůz pro rozvoj podnikání potřebují. A rozhodně nemusí jít o šedou ekonomiku.

„Řada podnikatelů například zcela legálně optimalizuje svá daňová přiznání, jenomže pro banky pak nejsou z hlediska financování zajímaví, i když jsou solventní a jejich firmy vydělávají. Podobně stačí mít zápis v registru za to, že někdy v minulosti zaplatili pozdě za telefon. Takoví podnikatelé pak neprojdou sítem,“ definuje Marek Zurian potenciální cílovou skupinu.

Autor: Profimedia.cz

Cash4Car bude při posuzování klientů benevolentnější než běžní poskytovatelé. Samozřejmě to znamená, že výše úroku i RPSN budou vyšší, ale ne nijak dramaticky a přístup ke klientům bude individuální, a to včetně výše akontace. Velkým bonusem služby bude její rychlost. Obecně platí, že nejdéle do 24 hodin bude moci zákazník odjet financovaným vozem.

„Projekt pilotně otestujeme s vybranými autobazary. Podle našeho interního průzkumu věříme, že o naše financování bude zájem. Kromě klasického finančního leasingu při nákupu vozu bude možné službu použít i při zpětném financování, kdy klienti potřebují z různých důvodů rychle hotovost,“ doplňuje Marek Zurian.

Zástava vozu jako cesta k rychlým penězům

Druhým pilířem Cash4Car zůstává nadále zástava vozů. I když se může na první pohled zdát, že se do podobné situace, aby byl nucen zastavit své nebo firemní auto, přece nikdo nemůže dostat, zákaznické reference na webu cash4car.cz ukazují, že k podobné situaci může dojít relativně snadno. Obzvláště v situaci, kdy řada lidí nedisponuje finančním polštářem pro případ nenadálé situace.

K potřebě využít služby stačí například, aby se třeba zpozdily platby od zákazníků. Další klient uvádí jako důvod využití služby skutečnost, že jim sousedé vytopili byt a do doby, než pojišťovna vyplatila škodu, pomohla zástava vozu na Cash4Car. Další klientka se zase svěřuje, že potřebovala rychle prostředky na koupi vysněné chaty a hrozilo, že než se jí uvolní prostředky, příležitost pomine.

„Jde o jednoduchý překlenovací úvěr. Klientovi během krátké doby vyplatíme až 80 % tržní hodnoty jeho vozu. Dokonce si může vybrat, jestli automobil zaparkuje u nás na hlídaném parkovišti, nebo jej bude nadále využívat. Jedinou podmínkou je, aby byl vůz pojištěný. Tuto naši službu samozřejmě mohou využívat jak fyzické, tak právnické osoby,“ doplňuje Marek Zurian. Cash4Car působí na trhu dva roky a patří k předním poskytovatelům tohoto typu úvěrů.