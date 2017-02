10 tajemství modernizované Škody Octavia. Jak je to s rozdělenými světly?

Třetí generace Škody Octavia, nejprodávanější auto na českém trhu a nejprodávanější kombík v Evropské unii vůbec, se po čtyřech letech působení na trhu dočkala zásadní modernizaci. Jak jezdí, už víte z jízdních dojmů z mezinárodní prezentace v Portugalsku, nyní se nyní se zaměřme na detaily auta, kterými jsme se zatím nezabývali. A také odpovíme na vybrané dotazy, které vás ohledně čtyřoké octavie nejvíce zajímaly.

Jak je to s těmi světly?

Modernizovanou octavii jasně rozeznáte podle přídě s rozdělenými hlavními světlomety. Jedná se ale jen o designový prvek, ve skutečnosti jsou světlomety jedním modulem a rozděleny jsou pouze opticky, vertikální příčkou nárazníku.

Zatímco ve vnitřních částech navazujících na masku chladiče jsou umístěna dálková světla, ve vnějších částech jsou světla potkávací. A jestliže vás zajímá, proč obě části na sebe opticky nenavazují, ale tvoří jakýsi zub, vězte, že je to kvůli výrobě. Přestože dnešní moderní továrny umí pracovat velice přesně, stále konstruktéři musí počítat s jistými tolerancemi.A pokud by se tolerance nárazníku, blatníku a kapoty u některého z vyrobených aut sešly nevhodně, nemusely by výlisky s přesně navazujícími partiemi světel přesně pasovat. Proto bylo jednodušší záměrně udělat části světel nesouladně, protože v takovém případě by jistá odchylka v toleranci nebyla tolik vidět.

Budou čtyřoké i další modely Škoda?

Po příchodu kodiaqu a modernizované octavie, které oba mají příď s rozdělenými světlomety, by se mohlo zdát, že se čtyřoká příď stane hlavním poznávacím znakem chystaných škodovek. Pravda to ale není, octavie dostala čtyři oči hlavně z toho důvodu, aby se více odlišila od podobně tvarovaného rapidu. Automobilka si všimla poznámek veřejnosti, že rapid a octavia jsou si až příliš podobné, a nyní plánuje zřetelně odlišit jednotlivé zástupce své modelové řady. Z toho důvodu nečekejme, že by se podobné přídě dočkal právě třeba rapid...