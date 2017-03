5 důvodů, proč se Češi nevezou na trendu elektromobilů

1. Cena

Za nejlevnější nový elektromobil se musí v současnosti u oficiálních dealerů zaplatit nejméně 639 900 korun. Jde přitom o elektrickou verzi Volkswagenu UP!, který lze s klasickým motorem koupit za 219 900 korun, tedy o celých 420 tisíc korun levněji. A to navíc jde o minivůz, který rozhodně většině lidí nepostačuje. Rodinné auto, například Nissan Leaf stojí ještě o 90 000 korun více. Nyní je k mání od 730 tisíc korun. Je to určitě jeden z hlavních důvodů, proč podíl elektromobilů na celkovém trhu s novými auty v České republice činil v loňském roce pouze osm setin procenta. V absolutních číslech šlo přesně o dvě stě aut.

2. Velmi řídká síť dobíjecích stanic

Energetický gigant ČEZ sice svoji podporu elektromobilitě vyhlašuje kde může, faktem ovšem je, že v současnosti je v České republice pouze 25 rychlodobíjecích stanic. Tedy těch, kde lze použít dobíjecí výkon 50 kW umožňující doplnění baterie na 80 procent během zhruba půl hodiny. To pak vede k tomu, že se často u těchto rychlodobíječek tvoří fronty čekajících vozidel. Navíc, pro připravovaná auta s velkými bateriemi jsou i tyto stanice příliš pomalé.

Existují pak ještě stovky dalších "slabších" dobíjecích stanic, ale u nich musíte postát minimálně dvě hodiny, aby to z hlediska dojezdu mělo nějaký smysl. Síť veřejných stanic je nutná, protože ne každý (například obyvatel sídliště) má možnost svůj elektromobil dobíjet doma.

3. Chybějící podpora

V řadě zemí jsou lidé a firmy pobízeni k nákupu bezemisních aut různými opatřeními. Od dotací snižujících faktickou kupní cenu až po opatření, která lidem zpříjemňují soužití s elektromobily. Máme na mysli například možné využívání pruhů pro autobusy a taxíky, bezplatné parkování, možnost jezdit bez dálniční známky a podobně.