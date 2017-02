Aero chce prodat přes sto nových letadel

Cílem Aera Vodochody je návrat k tradiční výrobě lehkých proudových letounů určených hlavně pro výcvik armádních pilotů. Místo dosavadního důrazu na subdodávky pro velké světové hráče má převážit právě vojenský program.

Podnik plánuje vytížit linky ze dvou třetin. Prioritou je projekt nového stroje Albatros L-39NG. Počítá se i s prodejem pokročilých L-159, pro něž se po mnoha letech neúspěšných jednání podařilo nalézt první zahraniční zákazníky.

Podle šéfa pro strategii firmy Damiana Cotuly dosahuje potenciál trhu do roku 2030 tří tisíc cvičných strojů. „Řada států si bude muset koupit nové, protože stávajícím skončí životnost. Považovali bychom za úspěch prodat sto L-39NG do patnácti let a třicet L-159 do deseti let,“ uvedl. Výhodnou těchto strojů oproti konkurenci je nižší cena a levnější provoz.

Optimismus nového vedení největší české letecké továrny v čele s bývalým generálním ředitelem italské Alenia Aeronautica Giuseppem Giordem vychází z faktu, že technici dokončují generální opravy L-159 pro irácké vzdušné síly. Ty si objednaly tucet strojů z výzbroje české armády. Prvních šest dostaly už loni a úspěšně je nasazují v bojích proti islámským radikálům. Kontrakt zahrnuje i pozemní vybavení a náhradní díly.

Součástí zakázky je výroba zcela nového dvoumístného L-159. Aero kvůli ní uvedlo do provozu dvanáct let zakonzervovanou montážní linku. „Ověřili jsme si, že stále dokážeme vyrobit celý letoun,“ dodal Cotula. Dalším zahraničním odběratelem je firma Draken, která cvičí americké vojenské piloty. Aero jí letos dodá 21 opravených L-159.

Podnik, jehož majitelem je od roku 2007 Penta, utrží 5,5 miliardy korun ročně a devadesát procent produkce vyveze. Dodává díly pro evropský Airbus, kanadský Bombardier či brazilský Embraer. Vyrábí kompletní trupy se zástavbami vrtulníků S-76 a kokpity slavných Black Hawků UH60.