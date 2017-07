Air France ještě letos spustí své nízkonákladové aerolinky | E15.cz

Nové nízkonákladové aerolinky budou létat na deseti dálkových a 18 krátkých trasách. Air France doufá, že tak některé ztrátové linky vytáhne z červených čísel a také že získá nové zákazníky.

Představitel mateřské francouzsko-nizozemské společnost Air France-KLM v červnu prohlásil, že nejde jen o mládež cestující na dovolenou, ale také o zákazníky z podnikatelských kruhů.

K založení nízkonákladové odnože už sáhla řada předních evropských přepravců. Například Lufthansa nabízí lety do Karibiku a do Asie prostřednictvím aerolinek Eurowings a Norwegian nabízí dálkové lety do USA.

Společnost IAG, která je mimo jiné vlastníkem letecké společnosti British Airways, založí letos firmu Level pro dálkové lety se sídlem v Barceloně. Akcie Air France-KLM na dnešní zprávu zareagovaly růstem o více než dvě procenta.