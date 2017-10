Alternativní taxislužba Lyft obdrží od investorů miliardu dolarů | E15.cz

Capital G podporuje také jiné velké soukromé technologické společnosti, jako platformu pro nabízení ubytování Airbnb či platební společnost Stripe. Jeden z partnerů Capital G se nyní stane dalším členem správní rady Lyftu, celkem jich bude mít firma deset.

Lyft a Alphabet již spolupracují. Letos v květnu podepsal Lyft dohodu o spolupráci s divizí samořídících aut Alphabetu. Obě firmy chtějí společně přinést na trh technologii autonomních vozů, bližší informace o spolupráci však neposkytly.

Získání investice by mohlo zpozdit plány firmy na primární nabídku akcií, protože získala dostatek prostředků na to, aby mohla nadále růst jako soukromá společnost. "Půjdeme na trh, až to bude pro nás nejvhodnější," uvedla mluvčí Lyftu Alexandra LaMannaová. Podle agentury Reuters je Lyft již blízko toho, aby najal poradce pro primární nabídku akcií, což je první krok ke vstupu firmy na burzu.

Lyft je druhou největší taxislužbou za Uberem, avšak mnohem menší. Hodnota Uberu je téměř 70 miliard USD. Uber se však nyní potýká s mnoha problémy, uvnitř i venku. Lyft toho využil k posílení své konkurenceschopnosti a k expanzi. Jeho vozy tak nyní může využít až 95 procent populace v USA, na počátku roku to bylo jen 54 procent.