Amazon v Dobrovízi zažil špičku. Poprvé jede naplno

V distribučním centru největšího světového e-shopu Amazon v Dobrovízi u Prahy je pod jednou střechou dvacet milionů kusů nejrůznějšího zboží. Je to poprvé, kdy loni otevřený sklad loni najel na plnou kapacitu.

Z dobrovízského skladu Amazonu minulý čtvrtek v jediný den vylétl do světa téměř milion věcí všeho druhu. K prolomení magické hranice chybělo podle obchodu v letošní dosažené špičce jen několik tisíc položek.

E-shop současně najel na plný výkon a zaplnil všechny regály. Když by se police z nich vyskládaly za sebe, překonaly by vzdálenost z Prahy do Hamburku. Tedy 640 kilometrů.

Podívejte se na video, jak funguje sklad největšího světového e-shopu Amazon v Dobrovízi u Prahy. Hovoří tiskový mluvčí distributora Karel Taschner: