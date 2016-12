Američané nám dodali nepoužitelné drony, stěžuje si Kyjev

Prohlásil to podle dnešního ukrajinského tisku poradce náčelníka generálního štábu ukrajinské armády Natan Chazin. Přes 70 neozbrojených dronů Raven za 12 milionů dolarů (310 milionů korun) předal Pentagon Kyjevu letos v létě.

"Bylo to samého počátku chybné rozhodnutí, pokud by záleželo na mně, vrátil bych je do USA," řekl Chazin. Aparáty, které mají zjišťovat dělostřelecká stanoviště nepřítele, jsou opatřeny zastaralými analogovými systémy a povstalci jejich signál mohou snadno rušit. Podle experta Jamese Lewise, jehož citovala agentura Reuters, "takové systémy armádu vracejí do doby kamenné".

Vláda prezidenta Baracka Obamy se zavázala poskytnout Kyjevu vojenskou pomoc v hodnotě 600 milionů dolarů (15,5 miliardy korun), jejíž součástí ovšem nejsou útočné zbraně. Kromě bezpilotních letounů dodává ministerstvo obrany USA na Ukrajinu přístroje pro noční vidění, radary nebo komunikační zařízení.

Výcvik v ovládání dronů Raven absolvovalo letos na jaře v Alabamě téměř čtyřicet Ukrajinců. Operační charakteristiky zařízení jsou ale podle Chazina takové, že je ukrajinské jednotky na frontě nemohou použít. "Komunikační kanály nejsou chráněny před rušením a umožňují naopak nepříteli zjistit naše bojové pozice," konstatoval Chazin.

Náhradou za nepoužitelné americké drony jsou komerční aparáty, jejichž komponenty podle Reuters dodávají na Ukrajinu firmy z Austrálie, Číny nebo České republiky. Podle Chazina jsou takové bezpilotní letouny levnější a účinnější.