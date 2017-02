Armáda obmění 700 terénních aut, nahradí staré UAZy a Land Rovery

Novinářům to dnes na Průmyslových dnech ve vojenském prostoru Dědice u Vyškova řekl náčelník generálního štábu Josef Bečvář. V Dědicích představilo 12 firem 20 značek možných nástupců současných vozů armády v 50 modifikacích.

Ve statických i dynamických ukázkách na polygonu se představily například Jeep, Mercedes Benz, Toyota, Dacia, Renault, Škoda nebo Volkswagen. Armáda ukázkami zkoumá trh.

"Chceme být připravení na obměnu, která musí nastat. A nechceme se dostat do situace, kdy bychom to museli řešit na poslední chvíli. Armáda se takto s vozy může seznámit, projet se na polygonu a získat představu, co se vyrábí a jaké jsou parametry," řekl ministr obrany Martin Stropnický (ANO), který i sám jeden z vozů na polygonu řídil.

Terénních vozů v kategorii dvě až čtyři tuny má armáda téměř 1500, z toho Land Roverů asi 740 a vozů UAZ zhruba 630. Vozů jiných značek v této kategorii, například Toyota, má asi 115. Kategorii od sedmi do devíti tun reprezentuje především Iveco se 115 automobily.

"Těch 700 kusů nových vozů by mělo být rozděleno na dvě kategorie. Ta první do pěti tun, ta druhá nad pět tun. Chceme, aby ta první kategorie byla univerzálnější, kde bychom nepředpokládali nějaké výrazné bojové prvky. Ta vyšší by měla mít možnost i nějaké instalace balistické ochrany," řekl Bečvář.

Doplnil, že armáda nyní používá univerzální vozidla, která si odsloužila svoje a svůj účel splnila.

Osobní terénní automobil UAZ 469 je původně ruské výroby, později se vyráběl i v Československu. Vozidlo bylo vyvinuto jako následník vozu GAZ v roce 1960, Československá lidová armáda ho používá od roku 1974.

Už za Českou republiku se vozy po roce 1993 dostaly i do zahraničních misí, například do Afghánistánu. V 90. letech je začaly nahrazovat vozy Land Rover Defender, které však už také dosluhují.