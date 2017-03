Audi se v Číně nedaří, hledá v zemi nového partnera

Automobilka Audi v minulém roce v Číně prodala 589 tisíc automobilů, o 3,7 procenta více, než o rok dříve, zároveň nejvíce z jakýchkoliv jiných světových trhů. Konkurence v podobě BMW a Mercedesu však rostla rychleji a stáhla na vedoucí Audi náskok. Ta v zemi působí v rámci joint-venture s čínským výrobcem FAW, který pro Audi v zemi vyrábí modely A4L, A6L, Q3 a Q5. Zároveň přímo spolupracuje s jednotlivými obchodními zastoupeními.

Špatné obchodní výsledky reflektovali v minulém roce také právě dealeři, kterým společně s horšími prodeji vadilo především rozšiřování obchodní sítě. To mezi prodejci znamená vyšší konkurenci a menší marže na prodaných vozech. Žádali tak po automobilce čtyři miliardy dolarů, které měly pokrýt ztráty více než 450 autosalonů, stejně tak si chtěli dealeři pojistit, že vozy Audi nebude vyrábět jiný partner do doby, než prodeje dosáhnou milionu kusů ročně. Prodejci také úmyslně zdržovali objednávky na nové vozy, což rovněž obchodní výsledky automobilky zhoršilo.

Další obavou byla v loňském roce jednání s dalším možným partnerem, společností SAIC, která v zemi vyrábí například vozy Volkswagen nebo Škoda. Také SAIC by se totiž snažil podporovat své prodejce, čímž by konkurenční prostředí ještě zesílilo. Podle dostupných informací i přesto jednání mezi koncernem SAIC a Audi dále pokračují, a to přes problematické období firmy. Zatímco Volkswagen totiž u FAW a SAIC vyrábí rozdílné vozy pro každá segment, Audi plánuje, že by mezi dva výrobce rozdělila svou produkční řadu.

Podívejte se na Audi S5 Cabriolet:

To by mělo podle šéfa prodejů Audi Dieatmara Voggenreitera snížit případná rizika, především proto, že automobilka v zemi očekává další růst. „Během posledních let jsme řešili, zda nejsme příliš závislí na jediném joint-venture partnerovi. Toto je naše odpověď,“ uvedl pro ANE Voggenreitera. Podle něj SAIC dlouho usiloval o výrobu a prodej luxusních modelů Audi, což vyústilo až v současná jednání, jež by měla automobilku v zemi stabilizovat.

V příštím roce zároveň končí kontrakt s dealery FAW, Voggenreiter však odmítá, že by hledání nového partnera nějak souviselo s nespokojeností s tímto čínským partnerem. Zároveň ale zastoupení německé automobilky odmítlo, že by dealerům vyplatilo žádané kompenzace. Podle Audi je totiž i nyní prodej aut stále výdělečným podnikáním.