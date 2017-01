Autopilot Tesly je v pořádku, za smrtelnou nehodu mohl řidič vozidla

První smrtelná nehoda v samořidícím automobilu od Tesly byla dlouho probírané téma. Bývalý člen námořnictva Joshua Brown v květnu loňského roku na křižovatce v plné rychlosti naboural do kamionu křížícího jeho cestu. Ve chvíli nárazu měla jeho Tesla aktivovaný autopilot, rozjelo se tedy vyšetřování, které mělo určit viníka. Nyní americký Národní úřad pro bezpečnost provozu na dálnicích (NHTSA) oznámil, že za nehodu mohl především sám řidič Tesly.

Dobrá zpráva je to především pro amerického výrobce elektromobilů. Tomu by v případě označení autopilotního systému za závadný hrozila svolávací akce, během které by musel všechny Tesly s autopilotem opravit. Podle vyjádření NHTSA však není ze strany Tesly žádná akce nutná.

Podle zástupce NHTSA Anthonyho Foxxe je stále větší část zodpovědnosti za řízení na řidiči vozidla. „Automobilový průmysl si však musí ujasnit, co poloautomatická technologie bude dělat a co ne, a jak to sdělí řidiči,“ uvedl Foxx. Ani systém Tesly totiž stále není plně automatický, je však schopný jízdy bez zásahu řidiče po dálnicích a přehledných úsecích běžných silnic.

Před nehodou, která se stala nedaleko města Williston na Floridě, prý Joshua Brown nastavil tempomat vozidla na rychlost 74 mil za hodinu (119 km/h) dvě minuty před nárazem, což byla poslední interakce řidiče s vozidlem. Podle vyšetřování se pak věnoval sledování filmu o mladém čaroději Harry Potterovi. Jak uvádí NHTSA, pokud by řidič sledoval provoz, měl by šanci střetu zabránit – nákladní vůz mohl vidět sedm sekund před střetem. Za tu dobu však ani nezatočil, ani nezačal brzdit. Ke střetu tak došlo v plné rychlosti.

I přesto, že NHTSA rozhodla, že hlavní vinu nese řidič vozidla, neznamená to, že nemají pozůstalí šanci na odškodnění. Právní zástupce pozůstalých uvedl, že v současnosti analyzuje veškerá nová data a rozhodne se, jaké další kroky budou následovat. Dá se tedy očekávat, že případné soudní rozhodnutí bude bráno jako precedens.

Ke srážce se vyjádřil také ředitel Tesly Elon Musk. Uvedl, že systému věří, a že od doby jeho provozu klesla nehodovost automobilů Tesla o 40 procent.

Zároveň se Tesly v září dočkaly vylepšení autopilotního softwaru, které má zabránit podobným nehodám. Ke konci letošního roku, kdy se systém dočká dalšího vylepšení, mají být dokonce Tesly schopné ujet vzdálenost z Los Angeles do New Yorku bez zásahu posádky.