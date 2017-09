Badatelé odhalili poklad, na dně Černého moře se skrýval ohromný hřbitov lodí | E15.cz

V Černém moři se podařilo nalézt skutečný hřbitov lodí – místo, kde spočívá přibližně 60 vraků různých plavidel, vyrobených během 2 500 let (od byzantské éry až do 19. století). Některé z nich jsou navíc skvěle zachované.

Projekt Black Sea MAP, jehož autorem je University of Southampton, měl přitom poněkud jiné priority než pátrání po vracích. Vědci chtěli především provést geofyzikální průzkum Černého moře, aby mohli posoudit dopady klimatických změn na místní životní prostředí. Čekalo na ně však velké překvapení.

„Nikdy předtím jsme nic takového neviděli. Je to historie, která se odvíjí před námi,“ komentoval to Kroum Batchvarov z University of Connecticut.

V hloubce pod cca 150 metrů je Černé moře anoxické, což v praxi znamená, že kvůli nedostatku světla a kyslíku zde nemůže žít řada organismů, kteří by za jiných okolností rozklad vraků značně urychlili.

„Je tu třeba jedno středověké obchodní plavidlo, které má na přídi a zádi stále věže,“ uvedl Ed Parker, CEO projektu Black Sea MAP. „Je to jako kdybyste se dívali na loď ve filmu, ještě s lany na palubě a řezbami ve dřevě.“

Přesné místo nálezu ovšem tým tají. Panují totiž obavy z toho, že nějací lovci pokladů by se mohli pokusit tento unikátní hřbitov vyplenit.