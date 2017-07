Benzinová past na Čechy: V Chorvatsku zaplatí na čerpacích stanicích víc než doma | E15.cz

Čeští turisté, kteří míří každoročně v hojném počtu autem do Chorvatska, by se měli připravit na to, že na Jadranu natankují benzin v průměru o téměř dvě koruny na litr dráž než v Česku. Průměrná cena nafty je vyšší o zhruba padesát haléřů. Vyplývá to z aktuálních dat společnosti Finlord na základě údajů Evropské komise. Vyšší ceny pohonných hmot jsou například také ve Slovinsku nebo Itálii, levněji je naopak v Bulharsku nebo Maďarsku.